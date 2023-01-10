https://crimea.ria.ru/20230110/trevozhnyy-znak-onkologi-nazvali-samuyu-chastuyu-zhalobu-patsientov-1126312510.html

Тревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентов

Тревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентов - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Тревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентов

Самым распространенным симптомом онкологического заболевания на ранней стадии и в течение всей болезни является постоянное чувство усталости.Об этом пишет... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T08:48

2023-01-10T08:48

2023-01-10T08:48

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Самым распространенным симптомом онкологического заболевания на ранней стадии и в течение всей болезни является постоянное чувство усталости.Об этом пишет издание Express со ссылкой на врачей-онкологов. По данным медиков, повышенная утомляемость часто связана с гормональными изменениями на фоне развития онкологии. Чаще всего такой симптом испытывают пациенты с раком молочной железы или простаты. Кроме того, раковые клетки в ряде случаев провоцируют повышенное производство в организме цитокинов - веществ, помогающих иммунной системе бороться в болезнью. Активное производство этих веществ также вызывает усталость.В запущенных случаях пациенты жалуются на непреодолимую слабость и эмоциональное истощение, когда не помогает даже продолжительный сон. При этом медики подчеркивают, что чувство усталости не обязательно говорит об онкологическом процессе. Часто это просто результат слишком активных нагрузок и стрессов.Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова научила побеждать стресс и тревогу. Читайте также на РИА Новости Крым:Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизниВрач дал советы тем, кто постоянно болеетПрофессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, общество