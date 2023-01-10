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Тревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентов
Тревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентов - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Тревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентов
Самым распространенным симптомом онкологического заболевания на ранней стадии и в течение всей болезни является постоянное чувство усталости.Об этом пишет... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T08:48
2023-01-10T08:48
2023-01-10T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Самым распространенным симптомом онкологического заболевания на ранней стадии и в течение всей болезни является постоянное чувство усталости.Об этом пишет издание Express со ссылкой на врачей-онкологов. По данным медиков, повышенная утомляемость часто связана с гормональными изменениями на фоне развития онкологии. Чаще всего такой симптом испытывают пациенты с раком молочной железы или простаты. Кроме того, раковые клетки в ряде случаев провоцируют повышенное производство в организме цитокинов - веществ, помогающих иммунной системе бороться в болезнью. Активное производство этих веществ также вызывает усталость.В запущенных случаях пациенты жалуются на непреодолимую слабость и эмоциональное истощение, когда не помогает даже продолжительный сон. При этом медики подчеркивают, что чувство усталости не обязательно говорит об онкологическом процессе. Часто это просто результат слишком активных нагрузок и стрессов.Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова научила побеждать стресс и тревогу. Читайте также на РИА Новости Крым:Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизниВрач дал советы тем, кто постоянно болеетПрофессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости
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совет эксперта, здоровье, общество
Тревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентов
Онкологи назвали самый распространенный симптом рака
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым.
Самым распространенным симптомом онкологического заболевания на ранней стадии и в течение всей болезни является постоянное чувство усталости.Об этом пишет
издание Express со ссылкой на врачей-онкологов.
"Пациенты часто говорят о чувстве сильной усталости, которая проявляется в том числе во время отдыха. Симптом встречается почти у всех пациентов на поздних стадиях заболевания", – цитирует специалистов Express.
По данным медиков, повышенная утомляемость часто связана с гормональными изменениями на фоне развития онкологии. Чаще всего такой симптом испытывают пациенты с раком молочной железы или простаты. Кроме того, раковые клетки в ряде случаев провоцируют повышенное производство в организме цитокинов - веществ, помогающих иммунной системе бороться в болезнью. Активное производство этих веществ также вызывает усталость.
В запущенных случаях пациенты жалуются на непреодолимую слабость и эмоциональное истощение, когда не помогает даже продолжительный сон. При этом медики подчеркивают, что чувство усталости не обязательно говорит об онкологическом процессе. Часто это просто результат слишком активных нагрузок и стрессов.
Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова научила побеждать стресс и тревогу
.
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