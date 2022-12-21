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Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни
Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни
Более 60% населения СНГ страдают психоэмоциональным выгоранием, при этом многие путают это состояние с хронической усталостью. Как отличить одно от другого и... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Более 60% населения СНГ страдают психоэмоциональным выгоранием, при этом многие путают это состояние с хронической усталостью. Как отличить одно от другого и восстановить энергию рассказала семейный диетолог-нутрициолог, консультант по вопросам личного роста Эльвира Гафарова.Три симптомаПо словам Гафаровой, чаще всего психоэмоциональное выгорание испытывают люди помогающих профессий — те, кто очень замотивированы помочь, спасти, поддержать, а также люди искусства, которые подвержены мукам творчества и бизнесмены, которые вкладывают всю энергию в свое дело.Если вам это знакомо — пора остановиться. Поскольку такой режим с высокой долей вероятности приведет к усталости, а потом и выгоранию, тремя главными симптомами которого являются истощенность, отстраненность и ощущение бессмысленности работы.Как себе помочьЕсли своевременной остановки не произошло, и выгорание наступило, вслед за ним придет депрессия, которая, в свою очередь, вообще крайне опасна и даже может провоцировать появление онкологии. В этой связи доктор советует очень серьезно подойти к вопросу и следовать простым рекомендациям:Если же все перечисленное не помогло, необходимо обращаться к специалистам, настаивает Гафарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталостиВ обществе растет запрос на психологическую помощь – экспертыКак не поддаваться ложной панике – психолог
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Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни

Нутрициолог Эльвира Гафарова научила бороться с психоэмоциональным выгоранием

08:22 21.12.2022 (обновлено: 20:50 21.12.2022)
 
© Фото: pixabay.comОдиночество
Одиночество
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Более 60% населения СНГ страдают психоэмоциональным выгоранием, при этом многие путают это состояние с хронической усталостью. Как отличить одно от другого и восстановить энергию рассказала семейный диетолог-нутрициолог, консультант по вопросам личного роста Эльвира Гафарова.

Три симптома

По словам Гафаровой, чаще всего психоэмоциональное выгорание испытывают люди помогающих профессий — те, кто очень замотивированы помочь, спасти, поддержать, а также люди искусства, которые подвержены мукам творчества и бизнесмены, которые вкладывают всю энергию в свое дело.

"Люди влетают в выгорание, потому что высокая мотивация на работе, вот не поверите – первый симптом, что человек идет в выгорание это когда у него огромная мотивация на работе, он хочет сделать все, все успеть. Потом это ситуация, когда нет режима труда, размыты границы отдыха и работы", — поясняет специалист.

Если вам это знакомо — пора остановиться. Поскольку такой режим с высокой долей вероятности приведет к усталости, а потом и выгоранию, тремя главными симптомами которого являются истощенность, отстраненность и ощущение бессмысленности работы.

Как себе помочь

Если своевременной остановки не произошло, и выгорание наступило, вслед за ним придет депрессия, которая, в свою очередь, вообще крайне опасна и даже может провоцировать появление онкологии. В этой связи доктор советует очень серьезно подойти к вопросу и следовать простым рекомендациям:

"График работы — от и до. После работы переводим телефон в авиарежим, это – первое. Второе – это восстановить циркадные ритмы, режим сна и бодрствования, ложится не просто после 22.00, а высыпаться столько, чтобы ваша продолжительность сна была кратна полутора. Либо 6 часов, либо 7,5 часов, больше не рекомендуется. Дальше это обязательное устранение дефицита витаминов", — перечисляет доктор.

Если же все перечисленное не помогло, необходимо обращаться к специалистам, настаивает Гафарова.
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