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Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни

Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Потушить выгорание: как вернуть энергию и интерес к жизни

Более 60% населения СНГ страдают психоэмоциональным выгоранием, при этом многие путают это состояние с хронической усталостью. Как отличить одно от другого и... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T08:22

2022-12-21T08:22

2022-12-21T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Более 60% населения СНГ страдают психоэмоциональным выгоранием, при этом многие путают это состояние с хронической усталостью. Как отличить одно от другого и восстановить энергию рассказала семейный диетолог-нутрициолог, консультант по вопросам личного роста Эльвира Гафарова.Три симптомаПо словам Гафаровой, чаще всего психоэмоциональное выгорание испытывают люди помогающих профессий — те, кто очень замотивированы помочь, спасти, поддержать, а также люди искусства, которые подвержены мукам творчества и бизнесмены, которые вкладывают всю энергию в свое дело.Если вам это знакомо — пора остановиться. Поскольку такой режим с высокой долей вероятности приведет к усталости, а потом и выгоранию, тремя главными симптомами которого являются истощенность, отстраненность и ощущение бессмысленности работы.Как себе помочьЕсли своевременной остановки не произошло, и выгорание наступило, вслед за ним придет депрессия, которая, в свою очередь, вообще крайне опасна и даже может провоцировать появление онкологии. В этой связи доктор советует очень серьезно подойти к вопросу и следовать простым рекомендациям:Если же все перечисленное не помогло, необходимо обращаться к специалистам, настаивает Гафарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталостиВ обществе растет запрос на психологическую помощь – экспертыКак не поддаваться ложной панике – психолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество, крым, новости, новости крыма