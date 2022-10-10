https://crimea.ria.ru/20221010/kak-ne-poddavatsya-lozhnoy-panike--psikholog-1124806279.html

Как не поддаваться ложной панике – психолог

Как не поддаваться ложной панике – психолог - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Как не поддаваться ложной панике – психолог

О том, как не поддаться панике, фильтровать информационный мусор и отслеживать психологическое состояние в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T21:34

2022-10-10T21:34

2022-10-10T21:34

радио "спутник в крыму"

психология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/71/1118477178_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_eab3c4d359a4e8670a61b4c88ceff8f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. О том, как не поддаться панике, фильтровать информационный мусор и отслеживать психологическое состояние в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.По словам психолога, чтобы не поддавать всеобщей панике необходимо тщательно фильтровать информационное пространство, остановиться и спросить себя – так ли необходимо запасаться продуктами первой необходимости впрок?Эксперт советует обратить внимание на сон и питание, выявить нет ли нарушений на этих уровнях. Прибегать к медикаментозной терапии следует после общения со специалистом. Понять, что ты находишься в депрессии можно исходя из психологической формулы – "стабильно плохо"."Здесь очень важны два критерия – регулярность плохого настроения, выгорания, нарушений сна. И второе – признаться самому себе, что ты нуждаешься в психологической помощи. Для этого можно самостоятельно себя протестировать, тесты есть в открытом доступе на специализированных интернет ресурсах. Не надо терпеть упаднические настроения и усугублять ситуацию. Ведь от психического состояния напрямую зависит и физическое здоровье", – уверена специалист.Помимо внешних факторов и среды обитания, на психическое здоровье человека влияет и генетика. По словам психолога, чтобы лучше узнать себя, хорошо знать свою наследственность.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество