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Как не поддаваться ложной панике – психолог - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221010/kak-ne-poddavatsya-lozhnoy-panike--psikholog-1124806279.html
Как не поддаваться ложной панике – психолог
Как не поддаваться ложной панике – психолог - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Как не поддаваться ложной панике – психолог
О том, как не поддаться панике, фильтровать информационный мусор и отслеживать психологическое состояние в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T21:34
2022-10-10T21:34
радио "спутник в крыму"
психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. О том, как не поддаться панике, фильтровать информационный мусор и отслеживать психологическое состояние в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.По словам психолога, чтобы не поддавать всеобщей панике необходимо тщательно фильтровать информационное пространство, остановиться и спросить себя – так ли необходимо запасаться продуктами первой необходимости впрок?Эксперт советует обратить внимание на сон и питание, выявить нет ли нарушений на этих уровнях. Прибегать к медикаментозной терапии следует после общения со специалистом. Понять, что ты находишься в депрессии можно исходя из психологической формулы – "стабильно плохо"."Здесь очень важны два критерия – регулярность плохого настроения, выгорания, нарушений сна. И второе – признаться самому себе, что ты нуждаешься в психологической помощи. Для этого можно самостоятельно себя протестировать, тесты есть в открытом доступе на специализированных интернет ресурсах. Не надо терпеть упаднические настроения и усугублять ситуацию. Ведь от психического состояния напрямую зависит и физическое здоровье", – уверена специалист.Помимо внешних факторов и среды обитания, на психическое здоровье человека влияет и генетика. По словам психолога, чтобы лучше узнать себя, хорошо знать свою наследственность.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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психология, общество
Как не поддаваться ложной панике – психолог

Психолог советует не поддаваться ложной панике

21:34 10.10.2022
 
© Фото: pixabay.comТревога
Тревога
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. О том, как не поддаться панике, фильтровать информационный мусор и отслеживать психологическое состояние в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.
По словам психолога, чтобы не поддавать всеобщей панике необходимо тщательно фильтровать информационное пространство, остановиться и спросить себя – так ли необходимо запасаться продуктами первой необходимости впрок?

"После первой панической реакции человек все же включает здравый смысл и отключается от нелогичных действий. Этому способствуют и официальные заявления властей о стабилизации обстановки. Чтобы поскорее привести себя в нормальное состояние, можно как следует продышаться, умыться, сделать что-то на физическом уровне", – комментирует Екатерина Демурия.

Эксперт советует обратить внимание на сон и питание, выявить нет ли нарушений на этих уровнях. Прибегать к медикаментозной терапии следует после общения со специалистом. Понять, что ты находишься в депрессии можно исходя из психологической формулы – "стабильно плохо".
"Здесь очень важны два критерия – регулярность плохого настроения, выгорания, нарушений сна. И второе – признаться самому себе, что ты нуждаешься в психологической помощи. Для этого можно самостоятельно себя протестировать, тесты есть в открытом доступе на специализированных интернет ресурсах. Не надо терпеть упаднические настроения и усугублять ситуацию. Ведь от психического состояния напрямую зависит и физическое здоровье", – уверена специалист.
Помимо внешних факторов и среды обитания, на психическое здоровье человека влияет и генетика. По словам психолога, чтобы лучше узнать себя, хорошо знать свою наследственность.
 
Радио "Спутник в Крыму"ПсихологияОбщество
 
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