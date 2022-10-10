https://crimea.ria.ru/20221010/kak-ne-poddavatsya-lozhnoy-panike--psikholog-1124806279.html
Как не поддаваться ложной панике – психолог
Как не поддаваться ложной панике – психолог - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Как не поддаваться ложной панике – психолог
О том, как не поддаться панике, фильтровать информационный мусор и отслеживать психологическое состояние в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T21:34
2022-10-10T21:34
2022-10-10T21:34
радио "спутник в крыму"
психология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/71/1118477178_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_eab3c4d359a4e8670a61b4c88ceff8f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. О том, как не поддаться панике, фильтровать информационный мусор и отслеживать психологическое состояние в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.По словам психолога, чтобы не поддавать всеобщей панике необходимо тщательно фильтровать информационное пространство, остановиться и спросить себя – так ли необходимо запасаться продуктами первой необходимости впрок?Эксперт советует обратить внимание на сон и питание, выявить нет ли нарушений на этих уровнях. Прибегать к медикаментозной терапии следует после общения со специалистом. Понять, что ты находишься в депрессии можно исходя из психологической формулы – "стабильно плохо"."Здесь очень важны два критерия – регулярность плохого настроения, выгорания, нарушений сна. И второе – признаться самому себе, что ты нуждаешься в психологической помощи. Для этого можно самостоятельно себя протестировать, тесты есть в открытом доступе на специализированных интернет ресурсах. Не надо терпеть упаднические настроения и усугублять ситуацию. Ведь от психического состояния напрямую зависит и физическое здоровье", – уверена специалист.Помимо внешних факторов и среды обитания, на психическое здоровье человека влияет и генетика. По словам психолога, чтобы лучше узнать себя, хорошо знать свою наследственность.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/71/1118477178_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_7f4abc3ec99c329893500aa1245b4d12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
психология, общество
Как не поддаваться ложной панике – психолог
Психолог советует не поддаваться ложной панике
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. О том, как не поддаться панике, фильтровать информационный мусор и отслеживать психологическое состояние в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала психолог Екатерина Демурия.
По словам психолога, чтобы не поддавать всеобщей панике необходимо тщательно фильтровать информационное пространство, остановиться и спросить себя – так ли необходимо запасаться продуктами первой необходимости впрок?
"После первой панической реакции человек все же включает здравый смысл и отключается от нелогичных действий. Этому способствуют и официальные заявления властей о стабилизации обстановки. Чтобы поскорее привести себя в нормальное состояние, можно как следует продышаться, умыться, сделать что-то на физическом уровне", – комментирует Екатерина Демурия.
Эксперт советует обратить внимание на сон и питание, выявить нет ли нарушений на этих уровнях. Прибегать к медикаментозной терапии следует после общения со специалистом. Понять, что ты находишься в депрессии можно исходя из психологической формулы – "стабильно плохо".
"Здесь очень важны два критерия – регулярность плохого настроения, выгорания, нарушений сна. И второе – признаться самому себе, что ты нуждаешься в психологической помощи. Для этого можно самостоятельно себя протестировать, тесты есть в открытом доступе на специализированных интернет ресурсах. Не надо терпеть упаднические настроения и усугублять ситуацию. Ведь от психического состояния напрямую зависит и физическое здоровье", – уверена специалист.
Помимо внешних факторов и среды обитания, на психическое здоровье человека влияет и генетика. По словам психолога, чтобы лучше узнать себя, хорошо знать свою наследственность.