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Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин
Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин
Уровень выполнения плановых показателей по реализации национальных проектов в 2022 году близок к 100%, это значит, что объекты были построены в срок. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T12:45
2023-03-23T12:45
михаил мишустин
реализация нацпроектов в крыму
нацпроекты в крыму
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государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Уровень выполнения плановых показателей по реализации национальных проектов в 2022 году близок к 100%, это значит, что объекты были построены в срок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам главы правительства, внедрение цифровых технологий в работу кабмина помогло повысить взаимодействие между ведомствами, снизить срок решения задач с 90 до 10-15 дней. Их результаты тоже близки к стопроцентному показателю.Премьер-министр также отметил, что ключевым итогом прошлого года стало сохранение макроэкономической стабильности.Главным инструментом реализации всех планов, по словам Мишустина, остается федеральный бюджет. При этом дополнительные средства были направлены и на антикризисные программы, целью которых стало предоставление доступных ресурсов, содействие обеспечению импортным оборудованием и комплектующими, а также поддержка базовых отраслей промышленности и наиболее уязвимых категорий граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроектыСколько дорог в России отремонтируют в 2023 годуЧто дали Крыму национальные проекты: факты и суммы
https://crimea.ria.ru/20230323/po-rossii-byl-nanesen-sakntsionnyy-udar--mishustin-1127721385.html
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михаил мишустин, реализация нацпроектов в крыму, нацпроекты в крыму, россия, экономика, новости, государственная дума рф, правительство россии
Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин

Мишустин: уровень выполнения нацпроектов по итогам 2022 года близок к 100%

12:45 23.03.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Уровень выполнения плановых показателей по реализации национальных проектов в 2022 году близок к 100%, это значит, что объекты были построены в срок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Решение оперативных задач по стабилизации экономики позволило продолжить в новых условиях достижение определенных президентом национальных целей развития, а также нацпроектов, стратегических инициатив и государственных программ. По итогам 2022 года по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к 100 процентам. Это значит, что школы, дороги и больницы были построены в срок", - сказал Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
По словам главы правительства, внедрение цифровых технологий в работу кабмина помогло повысить взаимодействие между ведомствами, снизить срок решения задач с 90 до 10-15 дней. Их результаты тоже близки к стопроцентному показателю.
Премьер-министр также отметил, что ключевым итогом прошлого года стало сохранение макроэкономической стабильности.
Главным инструментом реализации всех планов, по словам Мишустина, остается федеральный бюджет. При этом дополнительные средства были направлены и на антикризисные программы, целью которых стало предоставление доступных ресурсов, содействие обеспечению импортным оборудованием и комплектующими, а также поддержка базовых отраслей промышленности и наиболее уязвимых категорий граждан.
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Михаил МишустинРеализация Нацпроектов в КрымуНацпроекты в КрымуРоссияЭкономикаНовостиГосударственная Дума РФПравительство России
 
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