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Врачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациента - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Врачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациента
Врачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациента - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Врачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациента
Врачи "скорой" смогут оказывать помощь пациентам без получения их согласия. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T22:14
2023-12-25T22:14
здравоохранение в россии
закон и право
новости
владимир путин (политик)
скорая помощь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Врачи "скорой" смогут оказывать помощь пациентам без получения их согласия. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.При этом уточняется, что это возможно, если до начала оказания медицинской помощи отсутствует "выраженный" отказ гражданина (его законного представителя) от медицинского вмешательства.Изменения коснулись и части 10 федерального закона. Согласно поправкам, решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина или его законного представителя принимает медицинский работник выездной бригады "скорой", в том числе специализированной медицинской помощи. При этом в медицинскую документацию пациента вносится информация о том, что медпомощь оказана без дачи гражданином (либо его законным представителем) добровольного согласия.В середине декабря и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что в Крыму чаще всего скорую помощь вызывают по причине инфарктов и инсультов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздникиДавление, боли в сердце и психиатрия - причины вызова "скорой" в КрымуСколько часов есть у пациента с инсультом – врач
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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здравоохранение в россии, закон и право, новости, владимир путин (политик), скорая помощь, общество
Врачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациента

Оказывать скорую помощь без получения согласия пациента врачи смогут по новому закону

22:14 25.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Врачи "скорой" смогут оказывать помощь пациентам без получения их согласия. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
"Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается в случае оказания помощи вне медицинской организации, если медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека", - такое изменение внесено в часть 9 статьи 20 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".
При этом уточняется, что это возможно, если до начала оказания медицинской помощи отсутствует "выраженный" отказ гражданина (его законного представителя) от медицинского вмешательства.
Изменения коснулись и части 10 федерального закона. Согласно поправкам, решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина или его законного представителя принимает медицинский работник выездной бригады "скорой", в том числе специализированной медицинской помощи. При этом в медицинскую документацию пациента вносится информация о том, что медпомощь оказана без дачи гражданином (либо его законным представителем) добровольного согласия.
В середине декабря и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что в Крыму чаще всего скорую помощь вызывают по причине инфарктов и инсультов.
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Здравоохранение в РоссииЗакон и правоНовостиВладимир Путин (политик)Скорая помощьОбщество
 
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