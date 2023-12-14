https://crimea.ria.ru/20231214/skoraya-pomosch-v-krymu-s-kakimi-zabolevaniyami-gospitaliziruyut-chasche-vsego-1133515073.html

Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего

Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего

В Крыму число людей, страдающих высоким давлением и грозными осложнениями заболевания – инфарктами и инсультами – демонстрирует "лидирующие показатели". Об этом РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T06:55

2023-12-14T06:55

2023-12-14T06:55

радио "спутник в крыму"

галина буглак

здоровье

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Галина Буглак: инфаркты и инсульты лидируют в списке причин вызовов скорой помощи в Крыму Галина Буглак: инфаркты и инсульты лидируют в списке причин вызовов скорой помощи в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму число людей, страдающих высоким давлением и грозными осложнениями заболевания – инфарктами и инсультами – демонстрирует "лидирующие показатели". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак со ссылкой на статистику вызовов в 2023 году. По словам Буглак, в целом режим работы службы скорой помощи в Крыму в 2023 году можно назвать штатным: медики выезжали на 498 тысяч вызовов. В среднем 14-15 из них приходилось на одну бригаду в сутки, то есть, ситуация контролируемая и "стандартная для сезона", сказала врач.Беспокойство, однако, вызывает количество вызовов, которые связаны со скачками артериального давления и сопутствующими осложнениями у крымчан, в том числе молодых, сказала медик."По сравнению с другими годами это, может быть, даже меньше. Но все равно это лидирующие показатели", – отметила она.Ситуация доказывает, что люди не уделяют должного внимания своей сердечно-сосудистой системе, тогда как обращать на нее внимание мужчинам следует уже после 20 лет, а женщинам после 40, подчеркнула Буглак.Внезапно появившаяся боль в груди уже сама по себе должна насторожить, а терпеть ее несколько часов кряду, принимая таблетки на свое усмотрение, ни в коме случае нельзя, предостерегла врач."Иногда приезжают наши бригады к пациентам, и мы потом рассматриваем случаи в рамках клинических разборов, а у человека 12 часов был болевой синдром грудной клетки. "Думали пройдет", – классическая фраза. И пили не те лекарства, и совсем не так, и в конечном итоге все закончилось госпитализацией с инфарктом, когда уже упущены некоторые возможности", – рассказала Буглак.Чем раньше медики начнут необходимые мероприятия, тем эффективнее будет лечение и лучше прогноз, объясняет врач: "Если все вовремя сделать, то человек возвращается в социум здоровым".Поэтому при первых опасениях она рекомендует вызывать "скорую" и начинать разговор именно такими словами: "У меня болит в груди". И охарактеризовать боль.Она также призвала крымчан своевременно обследоваться, подбирать с врачом рабочие схемы и начинать принимать лекарственные препараты, чтобы стабилизировать артериальное давление и уйти от таких грозных осложнений, как инсульт и инфаркт, приводящих к непоправимым последствиям для здоровья, а порой и жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших Мерцательная аритмия: почему важно срочно обращаться к врачу

https://crimea.ria.ru/20221027/skolko-chasov-est-u-patsienta-s-insultom--vrach-1125126132.html

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