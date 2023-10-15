https://crimea.ria.ru/20231015/mertsatelnaya-aritmiya-pochemu-vazhno-srochno-obraschatsya-k-vrachu-1131953826.html

Мерцательная аритмия: почему важно срочно обращаться к врачу

Мерцательная аритмия: почему важно срочно обращаться к врачу - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Мерцательная аритмия: почему важно срочно обращаться к врачу

У крымчан разных возрастов все чаще выявляют мерцательную аритмию, это связано с улучшением диагностики. О том, как выявить симптом и почему это важно сделать... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T20:24

2023-10-15T20:24

2023-10-15T20:24

радио "спутник в крыму"

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. У крымчан разных возрастов все чаще выявляют мерцательную аритмию, это связано с улучшением диагностики. О том, как выявить симптом и почему это важно сделать на ранних стадиях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист, аритмолог республиканского Минздрава Сергей Дербин.Кто страдает аритмией"Когда предсердие начинает сокращаться с большой частотой и неритмично - это и есть трепетание фибрилляции предсердия, или мерцательная аритмия. Возможности диагностики сейчас выше и поэтому выявляемость заболевания становится значительно лучше. По статистике 1,5-2% людей от младенцев до стариков страдают этим симптомом",- привел статистику Дербин.Однако чаще всего с недугом все же сталкиваются люди старше 75 лет - среди этой категории мерцательной аритмией страдают до 14% пациентов. Симптом многофакторный и сопровождает многие заболевания, однако выше всего риски у тех, кто страдает ишемической болезнью, артериальной гипертензией, имеет пороки сердца.В чем опасность симптомаЧастота пульса здорового человека - около 70 ударов в минуту. Проблемы начинаются от 120-140 ударов: человек чувствует дискомфорт, нарастание отдышки, возможны боли. При этом аритмия может возникнуть на короткое время, в том числе во сне - тогда ее можно не ощутить, но угроза осложнений сохраниться."Диагностика сводится к одному - снятие кардиограммы. Если есть артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, то в стандарт обследования входит холтер - регистратор суточного мониторирования кардиограммы, если стандартная кардиограмма не выявляет проблемы. Сейчас все медцентры оснащены таким оборудованием, диагностика улучшилась", - констатирует врач.Профилактика и лечение"Если есть показание, оформляются талоны на высокотехнологическую помощь, которую можно получить в порядке очереди в федеральных центрах. В Крыму, к сожалению, операции не производятся, хотя в планах это есть, поскольку потребность в таких операция колоссальная. Эффективность процедуры на ранних этапах - выше 80%. Повторная операция увеличивает эффективность до 90%",- продолжает доктор.При этом определить состояние важно на ранних стадиях. В запущенных случаях операция не поможет, тогда пациенту назначаются пожизненные препараты, снижающие свертываемость крови, чтобы понизить риск образования тромбов в предсердии. Такие препараты пациентам выдают бесплатно в сети "Крым-фармация". Однако, по мнению специалиста, лучше всего профилактировать аритмию. Для этого доктор советует веси подвижный образ жизни, избавляться от лишнего веса, отказаться от алкоголя, табака, и энергетических напитков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не допустить инсульта – рекомендации неврологаКак защитить сердце в период холодов и стрессов – кардиологКак распознать опасное сердечное заболевание - совет врача

https://crimea.ria.ru/20230929/chto-ugrozhaet-zdorovyu-serdtsa--mnenie-kardiologa-1131734841.html

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здоровье, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, сергей дербин, совет эксперта, минздрав крыма