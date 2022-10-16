https://crimea.ria.ru/20221016/kak-zaschitit-serdtse-v-period-kholodov-i-stressov--kardiolog-1124897968.html
Как защитить сердце в период холодов и стрессов – кардиолог
Как защитить сердце в период холодов и стрессов – кардиолог - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Как защитить сердце в период холодов и стрессов – кардиолог
Как не спровоцировать сердечный приступ на фоне происходящего в стране и мире и защитить свое здоровье во время перепадов температур в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T19:14
2022-10-16T19:14
2022-10-16T17:32
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Как не спровоцировать сердечный приступ на фоне происходящего в стране и мире и защитить свое здоровье во время перепадов температур в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный кардиолог минздрава РК, завотделением "Центра кардиологии и кардиохирургии" Валерий Садовой.Суперфуд от всех печалей: диетолог назвала продукты от стресса >>"В период температурных перепадов в нашем отделении увеличивается количество госпитализаций. Это могут быть нарушения микроциркуляции, блокады и аритмии различного происхождения. Чтобы этого не случилось, необходимо избегать этих самых перепадов – одеваться по погоде, поддерживать дома комфортную температуру от +20 и пить два литра жидкости в день. Так делают израильтяне, не зависимо от погоды, чтобы не менять своих поведенческих стереотипов", – пояснил кардиолог.Также Валерий Садовой советует обратить внимание на первичные симптомы – нарушение толерантности к нагрузкам. Когда человек при тех же нагрузках чувствует слабость, одышку, боль за грудиной, стоит обратиться к специалистам.К пациентам категории риска медик относит мужчин старше 40 лет и женщин старше 55 лет, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Те, чья деятельность связана с работой под открытым небом, также больше остальных подвержены климатическим изменениям. Это влечет дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, поясняет врач. К факторам риска традиционно относятся курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни.Если говорить о стрессовой информационной среде, кардиолог рекомендует тщательно фильтровать информационное пространство."Рецепты по сохранению здоровья все те же: ходьба по 40-50 минут в день, сбалансированный рацион, в котором две трети занимают несладкие фрукты и овощи, мясо неплавающих птиц и рыба в неограниченном количестве. Отлично снимает тревогу общение с домашними питомцами", – напоминает Валерий Садовой.
https://crimea.ria.ru/20220909/beshenoe-serdtse-kak-bez-lekarstv-snyat-pristup-takhikardii-1124460088.html
https://crimea.ria.ru/20221015/vnezapno-psikholog-posovetoval-smotret-filmy-uzhasov-dlya-dolgoy-zhizni-1124895156.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Как защитить сердце в период холодов и стрессов – кардиолог
Кардиолог дал советы по защите сердца в период надвигающихся холодов и стрессовых ситуаций
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Как не спровоцировать сердечный приступ на фоне происходящего в стране и мире и защитить свое здоровье во время перепадов температур в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный кардиолог минздрава РК, завотделением "Центра кардиологии и кардиохирургии" Валерий Садовой.
"В период температурных перепадов в нашем отделении увеличивается количество госпитализаций. Это могут быть нарушения микроциркуляции, блокады и аритмии различного происхождения. Чтобы этого не случилось, необходимо избегать этих самых перепадов – одеваться по погоде, поддерживать дома комфортную температуру от +20 и пить два литра жидкости в день. Так делают израильтяне, не зависимо от погоды, чтобы не менять своих поведенческих стереотипов", – пояснил кардиолог.
Также Валерий Садовой советует обратить внимание на первичные симптомы – нарушение толерантности к нагрузкам. Когда человек при тех же нагрузках чувствует слабость, одышку, боль за грудиной, стоит обратиться к специалистам.
К пациентам категории риска медик относит мужчин старше 40 лет и женщин старше 55 лет, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Те, чья деятельность связана с работой под открытым небом, также больше остальных подвержены климатическим изменениям. Это влечет дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, поясняет врач. К факторам риска традиционно относятся курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни.
Если говорить о стрессовой информационной среде, кардиолог рекомендует тщательно фильтровать информационное пространство.
"Рецепты по сохранению здоровья все те же: ходьба по 40-50 минут в день, сбалансированный рацион, в котором две трети занимают несладкие фрукты и овощи, мясо неплавающих птиц и рыба в неограниченном количестве. Отлично снимает тревогу общение с домашними питомцами", – напоминает Валерий Садовой.