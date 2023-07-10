Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
Павленко: в Ялте средства размещения заполнены на 60-80 процентов
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоОтдыхающие в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Ялте стало больше отдыхающих, средства размещения с грамотной ценовой политикой и хорошо развитой инфраструктурой заполнены в среднем на 60-80 процентов. Об этом сообщила глава администрации города лты Янина Павленко
"Люди едут, стало заметно больше отдыхающих. Средства размещения с развитой инфраструктурой и грамотной ценовой политикой показывают в среднем 60- 80% заполняемости", - написала она в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, сегодня в Ялте открыты 76 пляжей, за их состоянием ежедневно следят как городские власти, так и представители министерства курортов и туризма региона.
"Запрета на купание по погодным или каким-либо иным условиям в регионе нет", - отметила Павленко. И уточнила, что вода в море у берегов Ялты чистая и теплая.
Как отмечал спикер Госсовета РК Владимир Константинов, в этом сезоне популярностью у гостей полуострова пользуются ранее недооцененные районы. По его данным, загрузка отелей отличается в разных районах полуострова. Где-то она совсем невелика, а где-то достигает 90%. Общий поток туристов сейчас примерно на 20% ниже, чем в этот же период в прошлом году, что преимущественно обусловлено временным отсутствием авиасообщения.
Ранее сообщалось, глобальная реконструкция в скором времени пройдет в курортной Николаевке.
Также известно о подготовке к реконструкции в курортном поселке Коктебель.
Читайте также на РИА Новости Крым: