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Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
В Ялте стало больше отдыхающих, средства размещения с грамотной ценовой политикой и хорошо развитой инфраструктурой заполнены в среднем на 60-80 процентов. Об... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T18:09
2023-07-10T18:09
ялта
янина павленко
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Ялте стало больше отдыхающих, средства размещения с грамотной ценовой политикой и хорошо развитой инфраструктурой заполнены в среднем на 60-80 процентов. Об этом сообщила глава администрации города лты Янина ПавленкоПо информации Павленко, сегодня в Ялте открыты 76 пляжей, за их состоянием ежедневно следят как городские власти, так и представители министерства курортов и туризма региона."Запрета на купание по погодным или каким-либо иным условиям в регионе нет", - отметила Павленко. И уточнила, что вода в море у берегов Ялты чистая и теплая.Как отмечал спикер Госсовета РК Владимир Константинов, в этом сезоне популярностью у гостей полуострова пользуются ранее недооцененные районы. По его данным, загрузка отелей отличается в разных районах полуострова. Где-то она совсем невелика, а где-то достигает 90%. Общий поток туристов сейчас примерно на 20% ниже, чем в этот же период в прошлом году, что преимущественно обусловлено временным отсутствием авиасообщения.Ранее сообщалось, глобальная реконструкция в скором времени пройдет в курортной Николаевке.Также известно о подготовке к реконструкции в курортном поселке Коктебель.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии отдыхающих унесло в море на доскеВ Сочи закрыты все городские пляжиНабережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы – ФОТО
https://crimea.ria.ru/20230710/kak-vyzhivayut-krymskie-otelery-v-usloviyakh-sanktsiy-i-nizkogo-turpotoka-1129891965.html
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РИА Новости Крым
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ялта, янина павленко, туризм в крыму, новости крыма, крым, юбк, общество, пляжи крыма
Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей

Павленко: в Ялте средства размещения заполнены на 60-80 процентов

18:09 10.07.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоОтдыхающие в Ялте
Отдыхающие в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Ялте стало больше отдыхающих, средства размещения с грамотной ценовой политикой и хорошо развитой инфраструктурой заполнены в среднем на 60-80 процентов. Об этом сообщила глава администрации города лты Янина Павленко
"Люди едут, стало заметно больше отдыхающих. Средства размещения с развитой инфраструктурой и грамотной ценовой политикой показывают в среднем 60- 80% заполняемости", - написала она в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, сегодня в Ялте открыты 76 пляжей, за их состоянием ежедневно следят как городские власти, так и представители министерства курортов и туризма региона.
"Запрета на купание по погодным или каким-либо иным условиям в регионе нет", - отметила Павленко. И уточнила, что вода в море у берегов Ялты чистая и теплая.
Как отмечал спикер Госсовета РК Владимир Константинов, в этом сезоне популярностью у гостей полуострова пользуются ранее недооцененные районы. По его данным, загрузка отелей отличается в разных районах полуострова. Где-то она совсем невелика, а где-то достигает 90%. Общий поток туристов сейчас примерно на 20% ниже, чем в этот же период в прошлом году, что преимущественно обусловлено временным отсутствием авиасообщения.
Ранее сообщалось, глобальная реконструкция в скором времени пройдет в курортной Николаевке.
Также известно о подготовке к реконструкции в курортном поселке Коктебель.
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