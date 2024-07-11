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Площадь лесного пожара под Судаком выросла до 10 га

Площадь лесного пожара под Судаком выросла до 10 га - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Площадь лесного пожара под Судаком выросла до 10 га

Площадь лесного пожара под Судаком выросла вдвое - до 10 га, к тушению привлечена авиация. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T12:05

2024-07-11T12:05

2024-07-11T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара под Судаком выросла вдвое - до 10 га, к тушению привлечена авиация. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.Для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 149 человек и 29 единиц техники, из них от МЧС России 85 человек личного состава 13 единиц техники. На место направлены дополнительные силы и средства.Ранее сообщалось, что под Судаком, в районе села Ворон, горит сухая трава на площади пять гектаров. Горение лесной подстилки происходит в труднодоступной горной местности. Работа спасателей осложняется ветром и устойчивой жаркой погодой.В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200. В том числе в Крыму растет число возгорания сухой травы. Такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделюЛесной пожар под Алуштой полностью ликвидированВ Ялте горит лес

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2024

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