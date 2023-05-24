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Непогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град
Непогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Непогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град
В Лабинском районе Кубани из-за обильных дождей произошло подтопление домов, подвальных помещений и придомовых территорий, сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T11:57
2023-05-24T11:57
2023-05-24T11:58
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Лабинском районе Кубани из-за обильных дождей произошло подтопление домов, подвальных помещений и придомовых территорий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Подтопленными оказались один дом и пять дворов в станице Зассовской. В селе Гофицкое из-за сильных осадков произошел сход воды с рисовых полей, в ливневых сточных траншеях образовался затор. Поднявшейся водой затопило 10 придомовых территорий и одно домовладение. Кроме того, один частный двор пострадал на хуторе Привольный.Глава Лабинского района Владимир Забураев проинформировал, что всего от непогоды пострадали 15 придомовых территорий и два домовладения."Силами "Кубань-Спаса", общественников и всех муниципальных служб проведены необходимые мероприятия, транспортное сообщение не нарушено, в настоящее время проходит мониторинг и обследуются придомовые территории. Держу данную ситуацию на контроле", - сказал чиновник.На данный момент расчищают водопропускные сооружения от обломанных веток и наноса. На место выехали отряды краевой спасательной службы "Кубань-Спас"."При ликвидации последствий непогоды задействованы 8 единиц техники, более 20 спасателей", - уточнили в оперштабе.23 мая на территории Майкопского района в Адыгее и в Апшеронском районе Краснодарского края выпал град диаметром до 20 мм, сообщает Гидрометеоцентр региона. Об ухудшении погоды в ближайшие дни предупреждает начальник ЦУКС МЧС Кубани Максим Чернышев:На малых реках Отрадненского, Мостовского и Лабинского районов ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба МЧС Кубани. Жителям рекомендуют следить за погодой и соблюдать правила безопасности.В Крыму также объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами и градом. В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы16 дней после потопа: как живут пострадавшие керчанеВ Крыму на месте концлагеря "Картофельный городок" начали строить сквер
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кубань, штормовое предупреждение, краснодарский край, погода, крым, новости крыма, безопасность
Непогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град
На Кубани сильные ливни затопили дома и дворы
11:57 24.05.2023 (обновлено: 11:58 24.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Лабинском районе Кубани из-за обильных дождей произошло подтопление домов, подвальных помещений и придомовых территорий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"С вечера 23 мая в районе идут сильные дожди, после чего вода начала прибывать с гор, забив принесенными ветками проход под мостом при въезде в ст. Зассовскую. Из-за обильных осадков не справились с пропуском воды водопропускные сооружения на ручье Эрастов", - говорится в сообщении.
Подтопленными оказались один дом и пять дворов в станице Зассовской. В селе Гофицкое из-за сильных осадков произошел сход воды с рисовых полей, в ливневых сточных траншеях образовался затор. Поднявшейся водой затопило 10 придомовых территорий и одно домовладение. Кроме того, один частный двор пострадал на хуторе Привольный.
Глава Лабинского района Владимир Забураев проинформировал, что всего от непогоды пострадали 15 придомовых территорий и два домовладения.
"Силами "Кубань-Спаса", общественников и всех муниципальных служб проведены необходимые мероприятия, транспортное сообщение не нарушено, в настоящее время проходит мониторинг и обследуются придомовые территории. Держу данную ситуацию на контроле", - сказал чиновник.
На данный момент расчищают водопропускные сооружения от обломанных веток и наноса. На место выехали отряды краевой спасательной службы "Кубань-Спас".
"При ликвидации последствий непогоды задействованы 8 единиц техники, более 20 спасателей", - уточнили в оперштабе.
23 мая на территории Майкопского района в Адыгее и в Апшеронском районе Краснодарского края выпал град диаметром до 20 мм, сообщает Гидрометеоцентр региона. Об ухудшении погоды в ближайшие дни предупреждает начальник ЦУКС МЧС Кубани Максим Чернышев:
"На территории Краснодарского края с 23 по 25 мая действует экстренное предупреждение. В эти дни местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеоявлений в виде сильного дождя, ливня в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22м/с".
На малых реках Отрадненского, Мостовского и Лабинского районов ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба МЧС Кубани. Жителям рекомендуют следить за погодой и соблюдать правила безопасности.
В Крыму также объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами и градом
. В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
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