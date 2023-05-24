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Непогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град

Непогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Непогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град

В Лабинском районе Кубани из-за обильных дождей произошло подтопление домов, подвальных помещений и придомовых территорий, сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T11:57

2023-05-24T11:57

2023-05-24T11:58

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Лабинском районе Кубани из-за обильных дождей произошло подтопление домов, подвальных помещений и придомовых территорий, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Подтопленными оказались один дом и пять дворов в станице Зассовской. В селе Гофицкое из-за сильных осадков произошел сход воды с рисовых полей, в ливневых сточных траншеях образовался затор. Поднявшейся водой затопило 10 придомовых территорий и одно домовладение. Кроме того, один частный двор пострадал на хуторе Привольный.Глава Лабинского района Владимир Забураев проинформировал, что всего от непогоды пострадали 15 придомовых территорий и два домовладения."Силами "Кубань-Спаса", общественников и всех муниципальных служб проведены необходимые мероприятия, транспортное сообщение не нарушено, в настоящее время проходит мониторинг и обследуются придомовые территории. Держу данную ситуацию на контроле", - сказал чиновник.На данный момент расчищают водопропускные сооружения от обломанных веток и наноса. На место выехали отряды краевой спасательной службы "Кубань-Спас"."При ликвидации последствий непогоды задействованы 8 единиц техники, более 20 спасателей", - уточнили в оперштабе.23 мая на территории Майкопского района в Адыгее и в Апшеронском районе Краснодарского края выпал град диаметром до 20 мм, сообщает Гидрометеоцентр региона. Об ухудшении погоды в ближайшие дни предупреждает начальник ЦУКС МЧС Кубани Максим Чернышев:На малых реках Отрадненского, Мостовского и Лабинского районов ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба МЧС Кубани. Жителям рекомендуют следить за погодой и соблюдать правила безопасности.В Крыму также объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами и градом. В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы16 дней после потопа: как живут пострадавшие керчанеВ Крыму на месте концлагеря "Картофельный городок" начали строить сквер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, штормовое предупреждение, краснодарский край, погода, крым, новости крыма, безопасность