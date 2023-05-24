https://crimea.ria.ru/20230524/livni-s-grozami-i-grad-na-krym-idet-pogodnyy-apokalipsis-1128928512.html

Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис

Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис

Ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T10:40

2023-05-24T10:40

2023-05-24T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горнолесную местность, море и водоемы, а также ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили крымчан, что дожди с грозами прогнозируются в Крыму вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливеКаким будет лето в КрымуНеделя в Крыму начнется с грозовых дождей

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2023

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