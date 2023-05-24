Рейтинг@Mail.ru
Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230524/livni-s-grozami-i-grad-na-krym-idet-pogodnyy-apokalipsis-1128928512.html
Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис
Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис
Ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T10:40
2023-05-24T10:40
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
крымский гидрометцентр
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/63/1114766373_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_cf8109a65ba253bd64ee3517894da3ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горнолесную местность, море и водоемы, а также ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили крымчан, что дожди с грозами прогнозируются в Крыму вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливеКаким будет лето в КрымуНеделя в Крыму начнется с грозовых дождей
https://crimea.ria.ru/20230524/na-zemlyu-obrushilas-magnitnaya-burya---otgoloski-ne-stikhayut-1128924449.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111476/63/1114766373_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3e681c18270011bade32ced4cf0cdf61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, крымский гидрометцентр, общество, новости крыма
Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис

МЧС: шторм с грозовыми дождями и градом обрушится на Крым 24 и 25 мая

10:40 24.05.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГрад
Град - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая и днем 25 в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Вспышка на Солнце
08:21
На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горнолесную местность, море и водоемы, а также ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили крымчан, что дожди с грозами прогнозируются в Крыму вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе
Каким будет лето в Крыму
Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымский гидрометцентрОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Крымский мост закрыт
10:45В Крыму национализируют недвижимость меджлиса* и семьи Зеленского
10:40Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис
10:27В мире нарастает нестабильность – Путин
10:17Больше 80 снарядов выпустили ВСУ по левому берегу Херсонской области
09:59ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушения
09:30Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе
08:45В Крыму наемный убийца сдал заказчиков полиции – суд вынес приговор
08:21На Землю обрушилась магнитная буря - отголоски не стихают
07:38Киев получит снаряды еще на 260 млн евро - на это раз от Нидерландов
07:27Артефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
07:01Агростартап: молодые фермеры Крыма вырастили тысячу тонн продукции
00:01Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
22:01Главные новости Крыма: 23 мая
21:59Главные события и заявления дня: 23 мая
21:24Меланома кожи: как не пропустить опасные родинки
20:41Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом
20:22Украинские боевики убили жителя белгородского села
20:18В Курской области беспилотник атаковал подстанцию - обесточены села
Лента новостейМолния