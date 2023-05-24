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Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис
Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис
Ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T10:40
2023-05-24T10:40
2023-05-24T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горнолесную местность, море и водоемы, а также ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили крымчан, что дожди с грозами прогнозируются в Крыму вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливеКаким будет лето в КрымуНеделя в Крыму начнется с грозовых дождей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ливни с грозами и град: на Крым идет погодный апокалипсис
МЧС: шторм с грозовыми дождями и градом обрушится на Крым 24 и 25 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом ожидаются в Крыму в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая и днем 25 в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горнолесную местность, море и водоемы, а также ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Ранее специалисты центра погоды "ФОБОС" предупредили
крымчан, что дожди с грозами прогнозируются в Крыму вплоть до четверга, в отдельных районах полуострова выпадет до 30 мм осадков.
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