https://crimea.ria.ru/20230524/dozhd-s-grozoy-i-bez-shtorma-obstanovka-v-kerchenskom-prolive-1128926736.html
Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе
Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе
Дождь с грозой и дымка прогнозируются в Керченском проливе в среду, однако действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-24T09:30
2023-05-24T09:30
2023-05-24T09:31
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
морской транспорт
транспорт
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126701203_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_08d22af11f1e2fde97ca5900bbfa3a8e.jpg
Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами ожидается кратковременный дождь и ветер до 11 м/с.Температура воздуха +20…22 градуса, воды в море +18…19.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ среду паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 125 тысяч автотранспортных средств.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Как сообщалось, сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеНеделя в Крыму начнется с грозовых дождейКаким будет лето в Крыму
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126701203_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2f4e427fce165fd1f0418826db0fda54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, транспорт, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, инфографика, минтранс россии
Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе
Минтранс: в Керченском проливе местами дождь с грозой, переправа работает штатно
09:30 24.05.2023 (обновлено: 09:31 24.05.2023)
Дождь с грозой и дымка прогнозируются в Керченском проливе в среду, однако действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами ожидается кратковременный дождь и ветер до 11 м/с.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 24 мая ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами кратковременный дождь, гроза, дымка. Видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, высота волн 20-70 см", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Температура воздуха +20…22 градуса, воды в море +18…19.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
Работа паромной переправы
В среду паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 125 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 155 300 пассажиров, 125 113 единиц автотранспорта и 15 740 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 840 рейсов", - отметили в Минтрансе.
На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
Как сообщалось, сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу
до июня в связи с прохождением технического обслуживания.
Читайте также на РИА Новости Крым: