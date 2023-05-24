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Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе

Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе

Дождь с грозой и дымка прогнозируются в Керченском проливе в среду, однако действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-05-24T09:30

2023-05-24T09:30

2023-05-24T09:31

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами ожидается кратковременный дождь и ветер до 11 м/с.Температура воздуха +20…22 градуса, воды в море +18…19.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ среду паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 125 тысяч автотранспортных средств.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Как сообщалось, сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеНеделя в Крыму начнется с грозовых дождейКаким будет лето в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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