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Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе
Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе
Дождь с грозой и дымка прогнозируются в Керченском проливе в среду, однако действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-24T09:30
2023-05-24T09:31
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами ожидается кратковременный дождь и ветер до 11 м/с.Температура воздуха +20…22 градуса, воды в море +18…19.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыВ среду паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 125 тысяч автотранспортных средств.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Как сообщалось, сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеНеделя в Крыму начнется с грозовых дождейКаким будет лето в Крыму
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Дождь с грозой и без шторма: обстановка в Керченском проливе

Минтранс: в Керченском проливе местами дождь с грозой, переправа работает штатно

09:30 24.05.2023 (обновлено: 09:31 24.05.2023)
 
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Дождь с грозой и дымка прогнозируются в Керченском проливе в среду, однако действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 24 мая

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Местами ожидается кратковременный дождь и ветер до 11 м/с.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 24 мая ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами кратковременный дождь, гроза, дымка. Видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, высота волн 20-70 см", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Температура воздуха +20…22 градуса, воды в море +18…19.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.

Работа паромной переправы

В среду паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения перевезено более 125 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 155 300 пассажиров, 125 113 единиц автотранспорта и 15 740 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 3 840 рейсов", - отметили в Минтрансе.
На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
Как сообщалось, сейчас на Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.
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