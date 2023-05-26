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Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС
Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС
Из-за проливных осадков на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T20:45
2023-05-26T20:45
2023-05-26T20:45
кубань
краснодарский край
штормовое предупреждение
погода
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Из-за проливных осадков на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Кроме того, в Зассовском сельском поселении из берегов вышел Ерастов ручей. Подтопленных домовладений нет.Сообщается также, что в Курганинском районе за час выпало до 40 мм осадков. Уточняется количество подтопленных придомовых территорий. На месте работает спецтехника, мониторится состояние водных объектов. В Краснодарском крае с 26 по 28 мая действует штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений: очень сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с. На реках в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщили ранее в краевом МЧС.Республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение. 26, 27 и 28 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряРеки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под водуНепогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, штормовое предупреждение, погода, происшествия, новости
Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС
На Кубани из-за сильных осадков топит дома, на территории четырех поселений режим ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Из-за проливных осадков на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
По информации пресс-службы администрации района, в Лабинском городском поселении подтоплены 25 частных домовладений и 55 придомовых территорий. Во Владимировскос сельском поселении подтоплен один частный дом и 22 придомовые территории. В хуторе Северный вышла из берегов река Грязнуха. Подтоплено 11 домов, из них шесть – нежилых. Жители от эвакуации отказались.
Кроме того, в Зассовском сельском поселении из берегов вышел Ерастов ручей. Подтопленных домовладений нет.
Сообщается также, что в Курганинском районе за час выпало до 40 мм осадков. Уточняется количество подтопленных придомовых территорий. На месте работает спецтехника, мониторится состояние водных объектов.
В Краснодарском крае с 26 по 28 мая действует штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений: очень сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с.
На реках в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщили ранее в краевом МЧС.
Республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение
. 26, 27 и 28 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
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