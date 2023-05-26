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Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС

Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Стихия на Кубани: в ряде поселений ввели режим ЧС

Из-за проливных осадков на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T20:45

2023-05-26T20:45

2023-05-26T20:45

кубань

краснодарский край

штормовое предупреждение

погода

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Из-за проливных осадков на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Кроме того, в Зассовском сельском поселении из берегов вышел Ерастов ручей. Подтопленных домовладений нет.Сообщается также, что в Курганинском районе за час выпало до 40 мм осадков. Уточняется количество подтопленных придомовых территорий. На месте работает спецтехника, мониторится состояние водных объектов. В Краснодарском крае с 26 по 28 мая действует штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений: очень сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с. На реках в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском районах ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщили ранее в краевом МЧС.Республиканский главк МЧС на три дня объявил в Крыму штормовое предупреждение. 26, 27 и 28 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряРеки на дорогах и люди босиком: улицы Симферополя ушли под водуНепогода на Кубани: затопило дома и выпал крупный град

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, штормовое предупреждение, погода, происшествия, новости