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Разгул стихии в Крыму: подтоплены 16 домов и 30 дворов - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Разгул стихии в Крыму: подтоплены 16 домов и 30 дворов
Разгул стихии в Крыму: подтоплены 16 домов и 30 дворов - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Разгул стихии в Крыму: подтоплены 16 домов и 30 дворов
Подтопления домов и участков из-за ливней произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. Об этом сообщил министр чрезвычайных... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T12:02
2023-05-27T12:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Подтопления домов и участков из-за ливней произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.От воды к этому часу освобождены девять приусадебных участков в Белогорском районе, 11 домов и столько же участков в Симферопольском районе. В Красногвардейском районе остаются подтопленными два дома и пять приусадебных участков, вода сходит самотеком.Специалисты занимаются ликвидацией последствий подтоплений. Пострадавших нет. Расселение людей не требуется, отметил глава крымского МЧС."Максимальное количество осадков зарегистрировано на территории Белогорского района – 31 мм, в Симферополе – 11 мм, Бахчисарайском районе - 12 мм. Максимальные порывы ветра на всей территории Республики Крым до 14 м/с", - проинформировал он.Стихия обрушилась на полуостров в пятницу днем. В крымской столице дороги и тротуары буквально ушли под воду, движение транспорта и пешеходов было затруднено.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде. В ближайшие двое суток на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворовГрозовые дожди накроют Крым на выходных
https://crimea.ria.ru/20230527/na-kubani-podtopilo-okolo-desyatki-domov-i-okolo-150-dvorov-1129000782.html
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крым, погода, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, крымский гидрометцентр, наводнение
Разгул стихии в Крыму: подтоплены 16 домов и 30 дворов

МЧС: в трех районах Крыма из-за ливней подтоплены 16 домов и 30 дворов

12:02 27.05.2023 (обновлено: 12:49 27.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаводнение. Архивное фото
Наводнение. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Подтопления домов и участков из-за ливней произошли в Белогорском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

"В результате выпадения осадков на территории трех муниципальных образований в трех населенных пунктах – село Кленовка Симферопольского района, Новожиловка Белогорского района и Владимирово Красногвардейского района - произошли подтопления 16 домов и 30 придомовых территорий", - написал он в своем Telegram-канале.

От воды к этому часу освобождены девять приусадебных участков в Белогорском районе, 11 домов и столько же участков в Симферопольском районе. В Красногвардейском районе остаются подтопленными два дома и пять приусадебных участков, вода сходит самотеком.
Специалисты занимаются ликвидацией последствий подтоплений. Пострадавших нет. Расселение людей не требуется, отметил глава крымского МЧС.
"Максимальное количество осадков зарегистрировано на территории Белогорского района – 31 мм, в Симферополе – 11 мм, Бахчисарайском районе - 12 мм. Максимальные порывы ветра на всей территории Республики Крым до 14 м/с", - проинформировал он.
Стихия обрушилась на полуостров в пятницу днем. В крымской столице дороги и тротуары буквально ушли под воду, движение транспорта и пешеходов было затруднено.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде. В ближайшие двое суток на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
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