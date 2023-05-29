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Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за прогнозируемых осадков и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-29T10:30
2023-05-29T10:30
2023-05-29T13:15
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"Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся сильным дождем, грозой со шквалами 12-15 м/с", - говорится в сообщении.Погода на Керченской переправеПо информации синоптиков, при осадках ожидается ухудшение видимости до 500 метров.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 128 тысяч автотранспортных средств.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Штормовое предупреждение в КрымуНепогода прогнозируется в понедельник и в других районах полуострова. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 29 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельникОчередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машинСильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, керченский пролив, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, новости, транспорт, крым, кубань
Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за грозовых дождей и шквалов
10:30 29.05.2023 (обновлено: 13:15 29.05.2023)
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за прогнозируемых осадков и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся сильным дождем, грозой со шквалами 12-15 м/с", - говорится в сообщении.
Погода на Керченской переправе
По информации синоптиков, при осадках ожидается ухудшение видимости до 500 метров.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 мая ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе шквалы 12-15 м/с. Временами сильный дождь, гроза, видимость хорошая, но местами в дожде – 500 м. Высота волн 30-80 см, температура воздуха +21…+23 градуса", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
Работа паромной переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 128 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 159 178 пассажиров, 128 231 единица автотранспорта и 16 125 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнен 3 931 рейс", - отметили в Минтрансе.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу
до июня в связи с прохождением технического обслуживания.
Штормовое предупреждение в Крыму
Непогода прогнозируется в понедельник и в других районах полуострова. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 29 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
"На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", - проинформировали в республиканском главке МЧС России.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
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