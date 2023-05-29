https://crimea.ria.ru/20230529/grozovye-dozhdi-i-shkvaly-na-kerchenskoy-pereprave-obyavleno-shtormovoe-1129037189.html

Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое

Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовое

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за прогнозируемых осадков и усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-05-29T10:30

2023-05-29T10:30

2023-05-29T13:15

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"Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся сильным дождем, грозой со шквалами 12-15 м/с", - говорится в сообщении.Погода на Керченской переправеПо информации синоптиков, при осадках ожидается ухудшение видимости до 500 метров.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 128 тысяч автотранспортных средств.На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.Штормовое предупреждение в КрымуНепогода прогнозируется в понедельник и в других районах полуострова. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 29 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельникОчередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машинСильные ливни со шквалами и градом идут на Крым

https://crimea.ria.ru/20230528/dozhdi-zaderzhatsya-v-krymu--prognoz-pogody-na-nedelyu-1128985748.html

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