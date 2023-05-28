Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230528/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-paromov-zhdut-bolee-100-mashin-1129022557.html
Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин
Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин
В очереди на паромную переправу в Крым со стороны Краснодарского края стоят 111 автомобилей, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T11:22
2023-05-28T11:22
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
транспорт
кубань
морской транспорт
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_de2893f7e629ab39148d026156e87c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В очереди на паромную переправу в Крым со стороны Краснодарского края стоят 111 автомобилей, сообщает оперштаб Кубани.За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 66 автомобилей и 96 пассажиров.С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 мая через пролив в обе стороны перевезли почти 158,4 тыс. пассажиров, 127,6 тыс. единиц автотранспорта и свыше 16 тыс. железнодорожных вагона.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода в Керченском проливе и КрымуКерченская паромная переправа в воскресенье работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23...+25 градусов, температура воды в море +17...+20.При этом в Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеОколо Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с туркамиГрозовые дожди накроют Крым на выходных
крым
кубань
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d3a7639d4cbc76ccee5712432af7e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, транспорт, кубань, морской транспорт, керченский пролив
Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин

Оперштаб Кубани: очереди на паромы в Крым ждут 111 автомобилей

11:22 28.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе аэропорта Керчь
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В очереди на паромную переправу в Крым со стороны Краснодарского края стоят 111 автомобилей, сообщает оперштаб Кубани.
"В очереди на Керченскую переправу находятся 111 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 66 автомобилей и 96 пассажиров.
С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 мая через пролив в обе стороны перевезли почти 158,4 тыс. пассажиров, 127,6 тыс. единиц автотранспорта и свыше 16 тыс. железнодорожных вагона.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Погода в Керченском проливе и Крыму

Керченская паромная переправа в воскресенье работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23...+25 градусов, температура воды в море +17...+20.
При этом в Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе
Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
Грозовые дожди накроют Крым на выходных
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКрымНовости КрымаТранспортКубаньМорской транспортКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:22Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин
10:58Авиация России разбомбила пункты дислокации "иностранного легиона" и ВСУ
10:42Зеленский хочет полностью запретить торговлю с Ираном на 50 лет
10:24Как работает Керченская переправа 28 мая
09:35В Турции стартовал второй тур выборов президента
09:20Зеленые фуражки: бывших пограничников не бывает
08:55В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы
08:37Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае
08:27В массовом ДТП в Крыму пострадали четверо
08:01Путин: необходимо надежно прикрыть рубежи вблизи зоны боевых действий
00:01Ливни с грозами и градом: прогноз погоды на воскресенье
23:08Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
22:34Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Крыму
22:05Путин поздравил молодежь с открытием Академии "Меганом" в Крыму
19:59Главные события и заявления дня: 27 мая
19:47Все заповедники и заказники Крыма - инфографика
19:39Под Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом"
18:23Выход "Вагнера" и ранение Залужного: топ новостей недели
17:41Самый тяжелый день: при обстреле Шебекино погиб мужчина и пострадали дети
17:28Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории
Лента новостейМолния