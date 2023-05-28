https://crimea.ria.ru/20230528/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-paromov-zhdut-bolee-100-mashin-1129022557.html
Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин
Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин
В очереди на паромную переправу в Крым со стороны Краснодарского края стоят 111 автомобилей, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T11:22
2023-05-28T11:22
2023-05-28T11:22
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
транспорт
кубань
морской транспорт
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_de2893f7e629ab39148d026156e87c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В очереди на паромную переправу в Крым со стороны Краснодарского края стоят 111 автомобилей, сообщает оперштаб Кубани.За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 66 автомобилей и 96 пассажиров.С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 мая через пролив в обе стороны перевезли почти 158,4 тыс. пассажиров, 127,6 тыс. единиц автотранспорта и свыше 16 тыс. железнодорожных вагона.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода в Керченском проливе и КрымуКерченская паромная переправа в воскресенье работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23...+25 градусов, температура воды в море +17...+20.При этом в Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеОколо Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с туркамиГрозовые дожди накроют Крым на выходных
крым
кубань
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d3a7639d4cbc76ccee5712432af7e08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, транспорт, кубань, морской транспорт, керченский пролив
Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин
Оперштаб Кубани: очереди на паромы в Крым ждут 111 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В очереди на паромную переправу в Крым со стороны Краснодарского края стоят 111 автомобилей, сообщает оперштаб Кубани.
"В очереди на Керченскую переправу находятся 111 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 66 автомобилей и 96 пассажиров.
С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 мая через пролив в обе стороны перевезли почти 158,4 тыс. пассажиров, 127,6 тыс. единиц автотранспорта и свыше 16 тыс. железнодорожных вагона.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Погода в Керченском проливе и Крыму
Керченская паромная переправа в воскресенье работает штатно
, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23...+25 градусов, температура воды в море +17...+20.
При этом в Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
Читайте также на РИА Новости Крым: