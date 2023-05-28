https://crimea.ria.ru/20230528/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-paromov-zhdut-bolee-100-mashin-1129022557.html

Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин

Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин

В очереди на паромную переправу в Крым со стороны Краснодарского края стоят 111 автомобилей, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T11:22

2023-05-28T11:22

2023-05-28T11:22

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

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морской транспорт

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В очереди на паромную переправу в Крым со стороны Краснодарского края стоят 111 автомобилей, сообщает оперштаб Кубани.За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 66 автомобилей и 96 пассажиров.С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 мая через пролив в обе стороны перевезли почти 158,4 тыс. пассажиров, 127,6 тыс. единиц автотранспорта и свыше 16 тыс. железнодорожных вагона.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода в Керченском проливе и КрымуКерченская паромная переправа в воскресенье работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23...+25 градусов, температура воды в море +17...+20.При этом в Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеОколо Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с туркамиГрозовые дожди накроют Крым на выходных

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кубань

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, транспорт, кубань, морской транспорт, керченский пролив