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Как работает Керченская переправа 28 мая

Как работает Керченская переправа 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Как работает Керченская переправа 28 мая

действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T10:24

2023-05-28T10:24

2023-05-28T10:27

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Минтранс РФ.С октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 158 397 пассажиров, 127 609 единиц автотранспорта и 16 064 железнодорожных вагона. Паромы совокупно выполнили 3 915 рейсов. На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.В Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с туркамиГрозовые дожди накроют Крым на выходныхНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, керчь, крым, новости крыма, кубань