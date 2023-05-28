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Как работает Керченская переправа 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Как работает Керченская переправа 28 мая
Как работает Керченская переправа 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Как работает Керченская переправа 28 мая
действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T10:24
2023-05-28T10:27
керченская паромная переправа
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Минтранс РФ.С октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 158 397 пассажиров, 127 609 единиц автотранспорта и 16 064 железнодорожных вагона. Паромы совокупно выполнили 3 915 рейсов. На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.В Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с туркамиГрозовые дожди накроют Крым на выходныхНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворов
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, керчь, крым, новости крыма, кубань
Как работает Керченская переправа 28 мая

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

10:24 28.05.2023 (обновлено: 10:27 28.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Минтранс РФ.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 28 мая ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23...+25 градусов, температура воды в море +17...+20", - говорится в сообщении.
С октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 158 397 пассажиров, 127 609 единиц автотранспорта и 16 064 железнодорожных вагона. Паромы совокупно выполнили 3 915 рейсов.
На Керченской переправе работают два железнодорожных и два автомобильных парома. Паром "Лаврентий" приостановил работу до июня в связи с прохождением технического обслуживания.
В Крыму на 27 и 28 мая объявлено штормовое предупреждение. В эти дни на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках без достижения опасных отметок.
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