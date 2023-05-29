https://crimea.ria.ru/20230529/dozhd-groza-i-tuman-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1129031243.html

Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В ближайшие сутки на полуострове пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T00:01

2023-05-29T00:01

2023-05-29T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.В Симферополе переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами туман. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью пройдут дожди, днем с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +15...+17 градусов, днем потеплеет до +22...+24.На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также настоятельно не рекомендуется выходить в море и горную местность - в условиях непогоды это может быть опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгул стихии в Крыму: подтоплены 16 домов и 30 дворовОчередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машинСильные ливни со шквалами и градом идут на Крым

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симферополь

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ялта

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евпатория

феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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