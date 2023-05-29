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Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В ближайшие сутки на полуострове пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T00:01
2023-05-29T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.В Симферополе переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами туман. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью пройдут дожди, днем с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +15...+17 градусов, днем потеплеет до +22...+24.На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также настоятельно не рекомендуется выходить в море и горную местность - в условиях непогоды это может быть опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгул стихии в Крыму: подтоплены 16 домов и 30 дворовОчередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машинСильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымская погода, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, крымский гидрометцентр, общество
Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Погода в Крыму: в понедельник вероятны сильные дожди и грозы, утром местами туман

00:01 29.05.2023
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.
"В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +19…+24, в горах +13…+18", - сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами туман. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью пройдут дожди, днем с грозами. Температура воздуха в ночные часы составит +15...+17 градусов, днем потеплеет до +22...+24.
На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также настоятельно не рекомендуется выходить в море и горную местность - в условиях непогоды это может быть опасно для жизни.
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Крымская погодаКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакКрымский гидрометцентрОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь, гроза и туман: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
23:01Турция выбрала президента
21:54Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах
21:04Эрдоган спел "победную песню"
20:15Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидера
19:55Главные события и заявления дня: 28 мая
19:04Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня
18:38Выборы в Турции: сколько голосов набирают Эрдоган и Кылычдароглу
18:25"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали
18:02Дожди задержатся в Крыму – прогноз погоды на неделю
17:37В Турции завершилось голосование на выборах президента
17:22Белгородская область под обстрелом: прилеты в Шебекино и нескольких селах
17:02В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
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