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В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов
В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов - РИА Новости Крым, 29.05.2023
В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов
В результате обрушившихся на полуостров проливных дождей в минувшие выходные оказались подтоплены частные подворья в трех районах Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В результате обрушившихся на полуостров проливных дождей в минувшие выходные оказались подтоплены частные подворья в трех районах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Помощь спасателей потребовалась жителям Симферопольского, Белогорского и Бахчисарайского районов.Специалисты откачали воду из подвала частного дома в селе Тополи Бахчисарайского района."Спасатели оказали помощь в ликвидации последствий подтопления, а также в извлечении вещей с низменных участков подвала и придомовой территории. Пострадавших нет", - указали в пресс-службе.Кроме того, откачка воды потребовалась и жителям Белогорска.В селе Доброе Симферопольского района осадки стали причиной подтопления цокольного этажа жилого дома. Там также потребовалась откачка воды при помощи мотопомпы.На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также настоятельно не рекомендуется выходить в море и горную местность - в условиях непогоды это может быть опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовоеСильные ливни со шквалами и градом идут на КрымШтормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня
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В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов
МЧС: в Крыму из-за дождей подтоплены более 40 частных домов и 43 придомовых территории
11:40 29.05.2023 (обновлено: 13:21 29.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В результате обрушившихся на полуостров проливных дождей в минувшие выходные оказались подтоплены частные подворья в трех районах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Помощь спасателей потребовалась жителям Симферопольского, Белогорского и Бахчисарайского районов.
Специалисты откачали воду из подвала частного дома в селе Тополи Бахчисарайского района.
"Спасатели оказали помощь в ликвидации последствий подтопления, а также в извлечении вещей с низменных участков подвала и придомовой территории. Пострадавших нет", - указали в пресс-службе.
Кроме того, откачка воды потребовалась и жителям Белогорска.
"Спасатели при помощи мотопомпы для откачки грязной воды ликвидировали подтопление. Откачано 80 кубических метров воды. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
В селе Доброе Симферопольского района осадки стали причиной подтопления цокольного этажа жилого дома. Там также потребовалась откачка воды при помощи мотопомпы.
"Всего в результате выпадения осадков в Крыму на территории трех муниципальных образований, в четырех населенных пунктах (с. Кленовка, Симферопольского района, с. Новожиловка Белогорского района, с. Владимирово, с. Знаменка Красногвардейского района) произошли подтопления 41 дома и 43 придомовых территорий, один подвал многоквартирного жилого дома. Организовано оказание адресной помощи населению. Всего для ликвидации последствий подтопления привлекались 76 человек и 24 единицы техники (12 мотопомп)", - сказано в сообщении.
На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также настоятельно не рекомендуется выходить в море и горную местность - в условиях непогоды это может быть опасно для жизни.
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