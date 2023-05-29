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В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов

В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов - РИА Новости Крым, 29.05.2023

В Крыму ливни подтопили более 40 жилых домов

В результате обрушившихся на полуостров проливных дождей в минувшие выходные оказались подтоплены частные подворья в трех районах Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T11:40

2023-05-29T11:40

2023-05-29T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В результате обрушившихся на полуостров проливных дождей в минувшие выходные оказались подтоплены частные подворья в трех районах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Помощь спасателей потребовалась жителям Симферопольского, Белогорского и Бахчисарайского районов.Специалисты откачали воду из подвала частного дома в селе Тополи Бахчисарайского района."Спасатели оказали помощь в ликвидации последствий подтопления, а также в извлечении вещей с низменных участков подвала и придомовой территории. Пострадавших нет", - указали в пресс-службе.Кроме того, откачка воды потребовалась и жителям Белогорска.В селе Доброе Симферопольского района осадки стали причиной подтопления цокольного этажа жилого дома. Там также потребовалась откачка воды при помощи мотопомпы.На территории полуострова действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают о рисках чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также настоятельно не рекомендуется выходить в море и горную местность - в условиях непогоды это может быть опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые дожди и шквалы: на Керченской переправе объявлено штормовоеСильные ливни со шквалами и градом идут на КрымШтормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня

https://crimea.ria.ru/20230527/razgul-stikhii-v-krymu-podtopleny-16-domov-i-30-dvorov-1129005248.html

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