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Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня
Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня
Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края продлили до 31 мая включительно. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T19:04
2023-05-28T19:04
2023-05-28T19:04
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края продлили до 31 мая включительно. Об этом сообщил в воскресенье в краевом главке МЧС. 29, 30 и 31 мая местами в регионе пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. В МЧС также сообщили, что в результате сильных осадков, выпавших 26 и 27 мая на территории Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов, в 13 населенных пунктах произошли подтопления 247 приусадебных участков, в том числе в 245 домов заходила вода.Из-за проливных осадков и подтоплений на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Местные жители от эвакуации отказались.В Крыму сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в понедельник, 29 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворовРазгул стихии в Крыму: подтоплены 16 домов и 30 дворов
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, штормовое предупреждение, безопасность, новости, общество
Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня
Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 31 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края продлили до 31 мая включительно. Об этом сообщил в воскресенье в краевом главке МЧС.
29, 30 и 31 мая местами в регионе пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.
"На реках бассейна реки Кубани юго-восточной территории края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Новокубанский, Кавказский, Гулькевический, Курганинский, Усть-Лабинский районы) ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
В МЧС также сообщили, что в результате сильных осадков, выпавших 26 и 27 мая на территории Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов, в 13 населенных пунктах произошли подтопления 247 приусадебных участков, в том числе в 245 домов заходила вода.
Из-за проливных осадков и подтоплений на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС
. Местные жители от эвакуации отказались.
В Крыму сильные ливни с градом
и шквалистым ветром прогнозируются в понедельник, 29 мая.
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