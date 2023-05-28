https://crimea.ria.ru/20230528/shtormovoe-preduprezhdenie-na-kubani-prodlili-na-tri-dnya-1129028078.html

Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня

Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Штормовое предупреждение на Кубани продлили на три дня

Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края продлили до 31 мая включительно. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T19:04

2023-05-28T19:04

2023-05-28T19:04

кубань

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

погода

штормовое предупреждение

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края продлили до 31 мая включительно. Об этом сообщил в воскресенье в краевом главке МЧС. 29, 30 и 31 мая местами в регионе пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. В МЧС также сообщили, что в результате сильных осадков, выпавших 26 и 27 мая на территории Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов, в 13 населенных пунктах произошли подтопления 247 приусадебных участков, в том числе в 245 домов заходила вода.Из-за проливных осадков и подтоплений на территории четырех поселений Лабинского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Местные жители от эвакуации отказались.В Крыму сильные ливни с градом и шквалистым ветром прогнозируются в понедельник, 29 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалы, грозы и град: на Крым надвигается затяжная буряНа Кубани подтопило десятки домов и около 150 дворовРазгул стихии в Крыму: подтоплены 16 домов и 30 дворов

кубань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), погода, штормовое предупреждение, безопасность, новости, общество