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В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
В курортной Оленевке Черноморского района проведут реконструкцию дорог на общую сумму более 650 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T21:35
2023-10-27T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В курортной Оленевке Черноморского района проведут реконструкцию дорог на общую сумму более 650 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики. В соответствии с распоряжением, стоимость контракта превысит 650,4 млн рублей. Предельный срок исполнения контракта – 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж по составляет 50% от цены контракта. Заказчиком является Служба автомобильных дорог Крыма.Ранее в республиканском минтрансе сообщали, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. В частности, в этом году планируется выделение 64,8 млрд, в 2024-м – 44,8 млрд рублей, в 2025 году – 56,3 млрд рублей. К 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали данным требованиям. Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?В Крыму капитально отремонтируют дорогу на ЛучистоеНовую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика
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крым, новости крыма, черноморский район, ремонт и строительство дорог в крыму, сергей аксенов, ремонт дорог, общество, крым курортный
В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн

Распоряжением главы Крыма определен подрядчик на ремонт дорог в Оленевке

21:35 27.10.2023
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт проезда, соединяющего "Тавриду" с Керченским шоссе в Феодосии
Капитальный ремонт проезда, соединяющего Тавриду с Керченским шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В курортной Оленевке Черноморского района проведут реконструкцию дорог на общую сумму более 650 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "СУ-567" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция автомобильных дорог в селе Оленевка, Республика Крым, Черноморский район", – сказано в документе.

В соответствии с распоряжением, стоимость контракта превысит 650,4 млн рублей. Предельный срок исполнения контракта – 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж по составляет 50% от цены контракта. Заказчиком является Служба автомобильных дорог Крыма.
Ранее в республиканском минтрансе сообщали, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. В частности, в этом году планируется выделение 64,8 млрд, в 2024-м – 44,8 млрд рублей, в 2025 году – 56,3 млрд рублей. К 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали данным требованиям.
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КрымНовости КрымаЧерноморский районРемонт и строительство дорог в КрымуСергей АксеновРемонт дорогОбществоКрым курортный
 
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