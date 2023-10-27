https://crimea.ria.ru/20231027/v-kurortnoy-olenevke-rekonstruiruyut-dorogi-za-650-mln-1132371006.html

В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн

В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн - РИА Новости Крым, 27.10.2023

В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн

В курортной Оленевке Черноморского района проведут реконструкцию дорог на общую сумму более 650 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T21:35

2023-10-27T21:35

2023-10-27T21:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В курортной Оленевке Черноморского района проведут реконструкцию дорог на общую сумму более 650 млн рублей. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики. В соответствии с распоряжением, стоимость контракта превысит 650,4 млн рублей. Предельный срок исполнения контракта – 1 декабря 2024 года. Авансовый платеж по составляет 50% от цены контракта. Заказчиком является Служба автомобильных дорог Крыма.Ранее в республиканском минтрансе сообщали, что в ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. В частности, в этом году планируется выделение 64,8 млрд, в 2024-м – 44,8 млрд рублей, в 2025 году – 56,3 млрд рублей. К 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали данным требованиям. Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?В Крыму капитально отремонтируют дорогу на ЛучистоеНовую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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