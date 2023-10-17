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В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое
В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое
Капитальный ремонт проведут на автодороге к алуштинскому селу Лучистое, которая пострадала в результате оползня в июне этого года. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T13:38
2023-10-17T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт проведут на автодороге к алуштинскому селу Лучистое, которая пострадала в результате оползня в июне этого года. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.В начале июня в районе села Лучистое на Южном берегу Крыма на трассу сошел оползень, в результате чего произошло обрушение части насыпи дороги и оказалось повреждено асфальтовое покрытие. Проезд на опасном участке был закрыт, движение осуществлялось через Алушту. 9 октября движение по автодороге открыли в реверсивном режиме.Сейчас специалисты занимаются проектированием для проведения капитального ремонта этой автодороги."Полагаю, к лету следующего года завершим проектные работы и по возможности выйдем на экспертизу, заход на подготовительные работы, возможно, будет весной", - проинформировал начальник Службы автомобильных дорог Крыма.Ранее сообщалось, что ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая пришла в аварийное состояние в результате сильного оползня, планируют завершить к концу 2024 года, а обустройство инженерной защиты рассчитывают закончить к концу 2025-го.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-БахчисарайДвижение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябреСильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
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ремонт дорог, алушта, максим тарасов, новости крыма, крым, юбк, служба автомобильных дорог республики крым
В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое

Служба автодорог Крыма: разрушенную оползнем дорогу на Лучистое ждет капремонт

13:38 17.10.2023 (обновлено: 14:53 17.10.2023)
 
© Пресс-служба Минтранса РКОползень по дороге на Лучистое, Крым
Оползень по дороге на Лучистое, Крым
© Пресс-служба Минтранса РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт проведут на автодороге к алуштинскому селу Лучистое, которая пострадала в результате оползня в июне этого года. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.
В начале июня в районе села Лучистое на Южном берегу Крыма на трассу сошел оползень, в результате чего произошло обрушение части насыпи дороги и оказалось повреждено асфальтовое покрытие. Проезд на опасном участке был закрыт, движение осуществлялось через Алушту. 9 октября движение по автодороге открыли в реверсивном режиме.
"Наиболее проблемный участок сегодня – дорога на Лучистое. Мы устранили там оползневой процесс, запустили реверсивное движение и сейчас проектируем объект капитального ремонта для возобновления полноценного двухполосного движения. Это самый горящий вопрос", - рассказал Тарасов.
Сейчас специалисты занимаются проектированием для проведения капитального ремонта этой автодороги.
"Полагаю, к лету следующего года завершим проектные работы и по возможности выйдем на экспертизу, заход на подготовительные работы, возможно, будет весной", - проинформировал начальник Службы автомобильных дорог Крыма.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая пришла в аварийное состояние в результате сильного оползня, планируют завершить к концу 2024 года, а обустройство инженерной защиты рассчитывают закончить к концу 2025-го.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымРемонт дорогАлуштаМаксим ТарасовНовости КрымаКрымЮБКСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
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