https://crimea.ria.ru/20231017/v-krymu-kapitalno-otremontiruyut-spolzshuyu-dorogu-na-yubk-1132139201.html

В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое

В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое

Капитальный ремонт проведут на автодороге к алуштинскому селу Лучистое, которая пострадала в результате оползня в июне этого года. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T13:38

2023-10-17T13:38

2023-10-17T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт проведут на автодороге к алуштинскому селу Лучистое, которая пострадала в результате оползня в июне этого года. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.В начале июня в районе села Лучистое на Южном берегу Крыма на трассу сошел оползень, в результате чего произошло обрушение части насыпи дороги и оказалось повреждено асфальтовое покрытие. Проезд на опасном участке был закрыт, движение осуществлялось через Алушту. 9 октября движение по автодороге открыли в реверсивном режиме.Сейчас специалисты занимаются проектированием для проведения капитального ремонта этой автодороги."Полагаю, к лету следующего года завершим проектные работы и по возможности выйдем на экспертизу, заход на подготовительные работы, возможно, будет весной", - проинформировал начальник Службы автомобильных дорог Крыма.Ранее сообщалось, что ремонтные работы на автодороге Ялта – Бахчисарай, которая пришла в аварийное состояние в результате сильного оползня, планируют завершить к концу 2024 года, а обустройство инженерной защиты рассчитывают закончить к концу 2025-го.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-БахчисарайДвижение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябреСильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения

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