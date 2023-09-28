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Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябре - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябре
Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябре - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябре
Реверсивное движение по автодороге через село Лучистое в Крыму откроют 9 октября. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T17:17
2023-09-28T17:17
ситуация на дорогах крыма
крым
минтранс крыма
николай лукашенко
алушта
ремонт дорог
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Реверсивное движение по автодороге через село Лучистое в Крыму откроют 9 октября. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Проезд через село Лучистое на Южном берегу Крыма был закрыт в июне 2023 года из-за оползня. Из-за этого были введены временные изменения в движении общественного транспорта по данному направлению. Объезд поврежденного участка дороги осуществлялся через Алушту.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в ЛучистоеДыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллекторСильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
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Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябре

Минтранс Крыма: реверсивное движение через село Лучистое откроют 9 октября

17:17 28.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Алина БогадицаДорога Алушта-Судак-Феодосия возле села Лучистое
Дорога Алушта-Судак-Феодосия возле села Лучистое - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости Крым . Алина Богадица
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Реверсивное движение по автодороге через село Лучистое в Крыму откроют 9 октября. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Проезд через село Лучистое на Южном берегу Крыма был закрыт в июне 2023 года из-за оползня. Из-за этого были введены временные изменения в движении общественного транспорта по данному направлению. Объезд поврежденного участка дороги осуществлялся через Алушту.
"С 9 октября запускается реверсивное движение через село Лучистое, ранее участок автодороги был временно закрыт из-за оползневых явлений. Обращаем внимание водителей, что открытие реверсивного движения действует только для легковых автомобилей", - сообщил Лукашенко в своем Telegram-канале.
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