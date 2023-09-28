https://crimea.ria.ru/20230928/dvizhenie-avto-cherez-selo-luchistoe-v-krymu-zapustyat-v-oktyabre-1131730466.html

Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябре

Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябре - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябре

Реверсивное движение по автодороге через село Лучистое в Крыму откроют 9 октября. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T17:17

2023-09-28T17:17

2023-09-28T17:17

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Реверсивное движение по автодороге через село Лучистое в Крыму откроют 9 октября. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Проезд через село Лучистое на Южном берегу Крыма был закрыт в июне 2023 года из-за оползня. Из-за этого были введены временные изменения в движении общественного транспорта по данному направлению. Объезд поврежденного участка дороги осуществлялся через Алушту.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в ЛучистоеДыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллекторСильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения

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алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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