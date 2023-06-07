https://crimea.ria.ru/20230607/iz-za-opolznya-izmenilos-raspisanie-dvizheniya-avtobusov-v-luchistoe-1129253388.html
Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в Лучистое
Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в Лучистое - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в Лучистое
В связи с обвалом дороги по дороге на село Лучистое в Крыму, введены временные изменения в движении общественного транспорта по данному направлению. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T21:23
2023-06-07T21:23
2023-06-07T21:23
алушта
оползень
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В связи с обвалом дороги по дороге на село Лучистое в Крыму, введены временные изменения в движении общественного транспорта по данному направлению. Об этом сообщила главы администрации Алушты Галина Огнева. Ранее сообщалось, что проезд через село Лучистое (близ Алушты) временно закрыт из-за оползня. Также главы администрации Алушты сообщила, что совместно с представителями Службы автодорог и профильных ведомств выехала на место. В кратчайшие сроки проблемная ситуация будет разрешена. "Ситуация находится на моем личном контроле", - заверила Огнева.
https://crimea.ria.ru/20230607/v-krymu-iz-za-opolznya-ogranicheno-dvizhenie-1129252721.html
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алушта, оползень, дороги крыма, галина огнева, транспорт, судак, крым
Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в Лучистое
Мэр Алушты: из-за оползня по дороге в Лучистое есть изменения в движении автобусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В связи с обвалом дороги по дороге на село Лучистое в Крыму, введены временные изменения в движении общественного транспорта по данному направлению. Об этом сообщила главы администрации Алушты Галина Огнева.
Ранее сообщалось, что проезд через село Лучистое (близ Алушты) временно закрыт из-за оползня.
"Есть изменения в движении общественного транспорта по данному направлению. С 8 июня рейсовый автобус маршрута 107 будет двигаться по обычному расписанию, но через 5-й км Судакского шоссе до остановки "Школа", автобус 107А будет двигаться по прежнему маршруту через Верхнюю и Нижнюю Кутузовку до остановки "Лаванда"", - уточнила мэр Алушты в своем Telegram-канале.
Также главы администрации Алушты сообщила, что совместно с представителями Службы автодорог и профильных ведомств выехала на место. В кратчайшие сроки проблемная ситуация будет разрешена.
"Ситуация находится на моем личном контроле", - заверила Огнева.