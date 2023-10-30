https://crimea.ria.ru/20231030/v-tsentre-simferopolya-snyali-ogranichenie-proezda-po-trem-ulitsam-1132418173.html

В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам

В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам - РИА Новости Крым, 30.10.2023

В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам

Ограничения автомобильного движения на трех центральных улицах Симферополя сняты, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T16:19

2023-10-30T16:19

2023-10-30T16:50

ситуация на дорогах крыма

симферополь

ограничение движения

транспорт

логистика

новости крыма

крым

ремонт дорог

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ограничения автомобильного движения на трех центральных улицах Симферополя сняты, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.По данным мэрии, сейчас завершаются работы по благоустройству тротуаров, устройству сетей наружного освещения. Абонентов постепенно подключают к сетям компании "Крымэнерго".Движение по трем указанным улицам было ограничено для транспорта из-за ремонтов, рабочее движение частично открывали и снова ограничивали. Так, по Караимской последнее ограничение ввели 22 октября. Ранее начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов сообщал, что обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года.В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход СимферополяВ курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млнГде в Крыму работают передвижные дорожные камеры

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, ограничение движения, транспорт, логистика, новости крыма, крым, ремонт дорог, общество