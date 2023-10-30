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В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам
В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам
Ограничения автомобильного движения на трех центральных улицах Симферополя сняты, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T16:19
2023-10-30T16:50
ситуация на дорогах крыма
симферополь
ограничение движения
транспорт
логистика
новости крыма
крым
ремонт дорог
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ограничения автомобильного движения на трех центральных улицах Симферополя сняты, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.По данным мэрии, сейчас завершаются работы по благоустройству тротуаров, устройству сетей наружного освещения. Абонентов постепенно подключают к сетям компании "Крымэнерго".Движение по трем указанным улицам было ограничено для транспорта из-за ремонтов, рабочее движение частично открывали и снова ограничивали. Так, по Караимской последнее ограничение ввели 22 октября. Ранее начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов сообщал, что обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года.В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход СимферополяВ курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млнГде в Крыму работают передвижные дорожные камеры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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симферополь, ограничение движения, транспорт, логистика, новости крыма, крым, ремонт дорог, общество
В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам

В Симферополе улицы Караимская, Кавказская и Пролетарская снова открыты для движения

16:19 30.10.2023 (обновлено: 16:50 30.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУправление автомобилем
Управление автомобилем - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ограничения автомобильного движения на трех центральных улицах Симферополя сняты, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.
"Движение по улицам Пролетарская, Кавказская и Караимская открыто в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, сейчас завершаются работы по благоустройству тротуаров, устройству сетей наружного освещения. Абонентов постепенно подключают к сетям компании "Крымэнерго".
Движение по трем указанным улицам было ограничено для транспорта из-за ремонтов, рабочее движение частично открывали и снова ограничивали. Так, по Караимской последнее ограничение ввели 22 октября.
Ранее начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов сообщал, что обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года.
В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. К 2025 году долю нормативного состояния крымских магистралей регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% всех трасс Крыма соответствовали данным требованиям.
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Ситуация на дорогах КрымаСимферопольОграничение движенияТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымРемонт дорогОбщество
 
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