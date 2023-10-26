https://crimea.ria.ru/20231026/gde-v-krymu-rabotayut-peredvizhnye-dorozhnye-kamery-1132332215.html

Где в Крыму работают передвижные дорожные камеры

Где в Крыму работают передвижные дорожные камеры - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Где в Крыму работают передвижные дорожные камеры

Аварийно опасные участки в девяти районах Крыма оборудованы передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, "треноги"... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-26T18:51

2023-10-26T18:51

2023-10-27T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Аварийно опасные участки в девяти районах Крыма оборудованы передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, "треноги" будут стоять в указанных локациях до 31 ноября, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным полиции, ежедневно с 8 часов утра до 18.00 комплексы видеонаблюдения работают в Симферопольском районе – на 10-м километре автодороги Дубки – Левадки, 10-м километре дороги Симферополь – Николаевка, на 28-м километре дороги Симферополь – Евпатория, а также на 150-м километре трассы "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта".В Бахчисарайском районе "треноги" стоят на четвертом и на 31-м километре дороги Песчаное – Почтовое и на 13-м километре дороги Береговое – Бахчисарай.В Джанкойском районе камеры на участке трассы "Таврида" – Джанкой –Красноперекопск от 134-го до 136-го километра, а также "Таврида" – Джанкой –Красноперекопск (142 км до 146 км).В Красногвардейском районе передвижные комплексы фиксируют нарушения на 80-ом, 90-ом и 95-ом километрах трассы "Граница с Херсонской областью – Симферополь –Алушта – Ялта", в Красноперекопском – на 118-м и 127-м километрах автодороги "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью".Также камеры ежедневно стоят на 69-м километре трассы "Таврида" – Джанкой –Красноперекопск в Нижнегорском районе, на 76-м и 85-м километре дороги Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью в Первомайском районе, и на 134-м километре этой же дороги в Армянске.Кроме того, в Алуште передвижные комплексы работают на 169-м, 171-м и 173-м километрах автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта –Ялта".Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев анонсировал возвращение на дороги Крыма передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также камер, фиксирующих нарушения при парковке транспортных средств. Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеКак снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнениеВзаимное признание автоштрафов в России и Беларуси – принят новый закон

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