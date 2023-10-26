Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму работают передвижные дорожные камеры - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231026/gde-v-krymu-rabotayut-peredvizhnye-dorozhnye-kamery-1132332215.html
Где в Крыму работают передвижные дорожные камеры
Где в Крыму работают передвижные дорожные камеры - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Где в Крыму работают передвижные дорожные камеры
Аварийно опасные участки в девяти районах Крыма оборудованы передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, "треноги"... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-26T18:51
2023-10-27T10:10
крым
ситуация на дорогах крыма
дороги крыма
мвд по республике крым
безопасность
транспорт
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111667/30/1116673062_0:0:5220:2937_1920x0_80_0_0_f71ea63e9f63a944375bcb2c094f140f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Аварийно опасные участки в девяти районах Крыма оборудованы передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, "треноги" будут стоять в указанных локациях до 31 ноября, сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным полиции, ежедневно с 8 часов утра до 18.00 комплексы видеонаблюдения работают в Симферопольском районе – на 10-м километре автодороги Дубки – Левадки, 10-м километре дороги Симферополь – Николаевка, на 28-м километре дороги Симферополь – Евпатория, а также на 150-м километре трассы "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта".В Бахчисарайском районе "треноги" стоят на четвертом и на 31-м километре дороги Песчаное – Почтовое и на 13-м километре дороги Береговое – Бахчисарай.В Джанкойском районе камеры на участке трассы "Таврида" – Джанкой –Красноперекопск от 134-го до 136-го километра, а также "Таврида" – Джанкой –Красноперекопск (142 км до 146 км).В Красногвардейском районе передвижные комплексы фиксируют нарушения на 80-ом, 90-ом и 95-ом километрах трассы "Граница с Херсонской областью – Симферополь –Алушта – Ялта", в Красноперекопском – на 118-м и 127-м километрах автодороги "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью".Также камеры ежедневно стоят на 69-м километре трассы "Таврида" – Джанкой –Красноперекопск в Нижнегорском районе, на 76-м и 85-м километре дороги Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью в Первомайском районе, и на 134-м километре этой же дороги в Армянске.Кроме того, в Алуште передвижные комплексы работают на 169-м, 171-м и 173-м километрах автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта –Ялта".Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев анонсировал возвращение на дороги Крыма передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также камер, фиксирующих нарушения при парковке транспортных средств. Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеКак снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнениеВзаимное признание автоштрафов в России и Беларуси – принят новый закон
https://crimea.ria.ru/20231024/v-yalte-mototsiklist-vyletel-na-vstrechku-i-sprovotsiroval-troynoe-dtp-1132281729.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111667/30/1116673062_639:0:5220:3436_1920x0_80_0_0_a709a315d90305c43358f1dd55dd5be0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, дороги крыма, мвд по республике крым, безопасность, транспорт, общество, новости крыма
Где в Крыму работают передвижные дорожные камеры

"Треноги" установили на самых опасных участках дорог в девяти районах Крыма - МВД

18:51 26.10.2023 (обновлено: 10:10 27.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРабота мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД в Крыму
Работа мобильного комплекса фиксации нарушений ПДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Аварийно опасные участки в девяти районах Крыма оборудованы передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, "треноги" будут стоять в указанных локациях до 31 ноября, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным полиции, ежедневно с 8 часов утра до 18.00 комплексы видеонаблюдения работают в Симферопольском районе – на 10-м километре автодороги Дубки – Левадки, 10-м километре дороги Симферополь – Николаевка, на 28-м километре дороги Симферополь – Евпатория, а также на 150-м километре трассы "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта".
В Бахчисарайском районе "треноги" стоят на четвертом и на 31-м километре дороги Песчаное – Почтовое и на 13-м километре дороги Береговое – Бахчисарай.
В Джанкойском районе камеры на участке трассы "Таврида" – Джанкой –Красноперекопск от 134-го до 136-го километра, а также "Таврида" – Джанкой –Красноперекопск (142 км до 146 км).
В Красногвардейском районе передвижные комплексы фиксируют нарушения на 80-ом, 90-ом и 95-ом километрах трассы "Граница с Херсонской областью – Симферополь –Алушта – Ялта", в Красноперекопском – на 118-м и 127-м километрах автодороги "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью".
Также камеры ежедневно стоят на 69-м километре трассы "Таврида" – Джанкой –Красноперекопск в Нижнегорском районе, на 76-м и 85-м километре дороги Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью в Первомайском районе, и на 134-м километре этой же дороги в Армянске.
Кроме того, в Алуште передвижные комплексы работают на 169-м, 171-м и 173-м километрах автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта –Ялта".
Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев анонсировал возвращение на дороги Крыма передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также камер, фиксирующих нарушения при парковке транспортных средств.
Массовое ДТП в Ялте с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей
24 октября, 12:58Ситуация на дорогах Крыма
В Ялте мотоциклист вылетел на встречку и спровоцировал тройное ДТП
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение
Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение
Взаимное признание автоштрафов в России и Беларуси – принят новый закон
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымДороги КрымаМВД по Республике КрымБезопасностьТранспортОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
17:29Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
17:01По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ
16:57Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
Лента новостейМолния