https://crimea.ria.ru/20231009/na-krymskie-dorogi-vernutsya-trenogi-i-parkony--gde-ikh-rasstavyat-1131847099.html

На крымские дороги вернутся треноги и парконы – где их расставят

На крымские дороги вернутся треноги и парконы – где их расставят - РИА Новости Крым, 09.10.2023

На крымские дороги вернутся треноги и парконы – где их расставят

На дорогах Крыма появятся передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также камеры, фиксирующие нарушения при парковке... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T07:17

2023-10-09T07:17

2023-10-09T07:17

дмитрий леонтьев

радио "спутник в крыму"

гибдд

пдд (правила дорожного движения)

крым

новости крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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Дмитрий Леонтьев: на крымские дороги вернутся треноги и парконы Дмитрий Леонтьев: на крымские дороги вернутся треноги и парконы audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма появятся передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также камеры, фиксирующие нарушения при парковке транспортных средств. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.Треноги и парконы"Ранее мы перестали пользоваться переносными камерами в связи с большим количеством жалоб, но из-за тяжести последствий аварий в местах, где мы не можем установить стационарные камеры – рельеф, отсутствие электричества – снова будут появляться треноги", – рассказал Леонтьев.По его словам, треноги вернут на дороги Крыма с середины октября, всего таких камер установят 12 в разных частях полуострова, за триста метров от каждой появятся предупреждающие знаки.Видеофиксация и аварийность"Что касается стационарных комплексов видеонаблюдения, принцип у нас один – мы отталкиваемся от аварийно-опасных участков дорог. Также камеры размещаются на новых дорогах – прямых, скоростных участках, где люди могут разгоняться. Сейчас у нас на вооружении 950 комплексов фиксации, которые расположены во всех регионах республики, но их число тоже будет расти", – продолжает Леонтьев.При том, что число камер увеличивается, число нарушений тоже растет, отмечает представитель ГИБДД. С начала года вынесено более двух миллионов постановлений, пиковые месяцы – июль, август, сентябрь. При этом нарушают в основном местные водители. Как правило, люди в чужих регионах стараются вести себя осторожнее.В этой связи сейчас ГИБДДД тестирует около тридцати комплексов, которые фиксируют ремни – в основном их поставят на выездах из населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеНе спеши, успеешь: какие правила ПДД чаще всего нарушают водители?Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция

https://crimea.ria.ru/20230919/ekspert-o-zaprete-prokata-elektrosamokatov-davayte-budem-realistami-1131501127.html

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дмитрий леонтьев, гибдд, пдд (правила дорожного движения), крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп