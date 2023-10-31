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Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал
Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал
В Джанскойском районе Крыма восстановлено рабочее движение по мосту через Северо-Крымский канал. Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог. РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T12:23
2023-10-31T12:23
ситуация на дорогах крыма
крым
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общество
джанкойский район
северо-крымский канал
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Джанскойском районе Крыма восстановлено рабочее движение по мосту через Северо-Крымский канал. Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.По данным ведомства, весь комплекс работ на указанном участке планируют завершить до конца года. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Капитальный ремонт моста к Победному, который проходит над Северо-Крымским каналом к трассе "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск, ведется с прошлого года. В январе проезд обеспечили по временному мостовому сооружению.Как сообщалось ранее, в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. Также в рамках нацпроекта запланированы работы по ремонту искусственных сооружений, в частности, до конца года в порядок должны привести 24 моста. Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицамВ курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млнКрым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов
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Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал

В Джанкойском районе Крыма открыто движение по мосту через Северо-Крымский канал

12:23 31.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль на дороге
Автомобиль на дороге - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Джанскойском районе Крыма восстановлено рабочее движение по мосту через Северо-Крымский канал. Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.
"Открыто рабочее движение по мосту в село Победное Джанкойского района. Выполнены демонтажные работы, затем ремонтно-восстановительные, устроено асфальтобетонное покрытие, нанесена дорожная разметка и установлено барьерное и перильное ограждения", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, весь комплекс работ на указанном участке планируют завершить до конца года. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Капитальный ремонт моста к Победному, который проходит над Северо-Крымским каналом к трассе "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск, ведется с прошлого года. В январе проезд обеспечили по временному мостовому сооружению.
Как сообщалось ранее, в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. Также в рамках нацпроекта запланированы работы по ремонту искусственных сооружений, в частности, до конца года в порядок должны привести 24 моста.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогОбществоДжанкойский районСеверо-Крымский каналТранспортЛогистикаНовости КрымаСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
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