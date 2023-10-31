https://crimea.ria.ru/20231031/pod-dzhankoem-otkryli-dvizhenie-po-mostu-cherez-severo-krymskiy-kanal-1132439882.html

Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал

Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал

В Джанскойском районе Крыма восстановлено рабочее движение по мосту через Северо-Крымский канал. Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог. РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T12:23

2023-10-31T12:23

2023-10-31T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Джанскойском районе Крыма восстановлено рабочее движение по мосту через Северо-Крымский канал. Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.По данным ведомства, весь комплекс работ на указанном участке планируют завершить до конца года. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Капитальный ремонт моста к Победному, который проходит над Северо-Крымским каналом к трассе "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск, ведется с прошлого года. В январе проезд обеспечили по временному мостовому сооружению.Как сообщалось ранее, в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году отремонтируют более 160 км автодорожного полотна. Также в рамках нацпроекта запланированы работы по ремонту искусственных сооружений, в частности, до конца года в порядок должны привести 24 моста. Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицамВ курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млнКрым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов

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