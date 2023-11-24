Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231124/v-sevastopole-otremontirovali-dorogu-k-soldatskomu-plyazhu-1133030150.html
В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу
В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу - РИА Новости Крым, 24.11.2023
В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу
В Севастополе завершился капремонт автомобильной дороги по улице Челнокова, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T21:48
2023-11-24T21:48
севастополь
михаил развожаев
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/18/1133041870_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_8a4caaeab35157ff809ec917ec2a0d26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе завершился капремонт автомобильной дороги по улице Челнокова, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Уточняется, что дорожники работали с применением современной технологии холодной регенерации, которая позволяет сократить количество строительных отходов при демонтаже старого покрытия и выполнять дорожные работы быстрее.По его информации, всего в текущем году уже отремонтировали и ввели в эксплуатацию 186 объектов общей протяженностью 84,6 километров.Ранее сообщалось, что свыше 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной ТерешковойКак идет строительство общежитий для студентов главного вуза КрымаСроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/18/1133041870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_040f6646c113f1481c16dcb6f90ece93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, новости крыма
В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу

В Севастополе завершился капремонт дороги по улице Челнокова – Развожаев

21:48 24.11.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевЗавершился капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Челнокова в Севастополе
Завершился капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Челнокова в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе завершился капремонт автомобильной дороги по улице Челнокова, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Завершился капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Челнокова", – написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дорожники работали с применением современной технологии холодной регенерации, которая позволяет сократить количество строительных отходов при демонтаже старого покрытия и выполнять дорожные работы быстрее.

"Проложены новые тротуары, велодорожки, установлены дорожные знаки и нанесены линии разметки, выполнены работу по благоустройству прилегающих территорий и, что немаловажно, сохранены краснокнижные деревья. Эта дорога обеспечит беспрепятственный проезд к Солдатскому пляжу и густонаселенным жилым комплексам", – уточнил губернатор.

По его информации, всего в текущем году уже отремонтировали и ввели в эксплуатацию 186 объектов общей протяженностью 84,6 километров.
Ранее сообщалось, что свыше 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной Терешковой
Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма
Сроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы
 
СевастопольМихаил РазвожаевРемонт и строительство дорог в КрымуБлагоустройствоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу
21:31Зачем ЕС толкает Россию к уничтожению химоружия из Балтики
21:10На улицах Севастополя в двух ДТП сбили двоих мальчиков 9 и 8 лет
21:05Крымский мост: оперативная информация на вечер пятницы
20:53Крым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
20:37Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
20:23Лобовое ДТП в Красноперекопском районе – три человека погибли
20:02Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культуры
19:45Минобороны России опубликовало кадры патрулирования акватории Крыма
19:22Тоннель под Керченским проливом – комментарий Аксенова
19:10Сбил насмерть на электросамокате: дело на контроле в Следкоме РФ
18:44Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей
18:27В Крыму пьяный водитель попытался подкупить инспекторов за полмиллиона
18:04Где в Севастополе на выходных не будет света – список адресов
17:30Будут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане
17:16Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУ
17:02Дорога на Джанкой перегружена – транспорт перенаправляют на Армянск
16:44ПВО сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
16:37Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных
16:25Ураган накроет Крым
Лента новостейМолния