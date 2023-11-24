https://crimea.ria.ru/20231124/v-sevastopole-otremontirovali-dorogu-k-soldatskomu-plyazhu-1133030150.html

В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу

В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу - РИА Новости Крым, 24.11.2023

В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу

В Севастополе завершился капремонт автомобильной дороги по улице Челнокова, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T21:48

2023-11-24T21:48

2023-11-24T21:48

севастополь

михаил развожаев

ремонт и строительство дорог в крыму

благоустройство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе завершился капремонт автомобильной дороги по улице Челнокова, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Уточняется, что дорожники работали с применением современной технологии холодной регенерации, которая позволяет сократить количество строительных отходов при демонтаже старого покрытия и выполнять дорожные работы быстрее.По его информации, всего в текущем году уже отремонтировали и ввели в эксплуатацию 186 объектов общей протяженностью 84,6 километров.Ранее сообщалось, что свыше 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной ТерешковойКак идет строительство общежитий для студентов главного вуза КрымаСроки сорваны: в Судаке подрядчик ответит за модульные ФАПы

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, новости крыма