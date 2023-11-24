В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжу
В Севастополе завершился капремонт дороги по улице Челнокова – Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевЗавершился капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Челнокова в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе завершился капремонт автомобильной дороги по улице Челнокова, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Завершился капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Челнокова", – написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что дорожники работали с применением современной технологии холодной регенерации, которая позволяет сократить количество строительных отходов при демонтаже старого покрытия и выполнять дорожные работы быстрее.
"Проложены новые тротуары, велодорожки, установлены дорожные знаки и нанесены линии разметки, выполнены работу по благоустройству прилегающих территорий и, что немаловажно, сохранены краснокнижные деревья. Эта дорога обеспечит беспрепятственный проезд к Солдатскому пляжу и густонаселенным жилым комплексам", – уточнил губернатор.
По его информации, всего в текущем году уже отремонтировали и ввели в эксплуатацию 186 объектов общей протяженностью 84,6 километров.
Ранее сообщалось, что свыше 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.
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