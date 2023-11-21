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Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются
Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются
Ремонт 12-километрового участка межмуниципальной дороги Первомайское−Абрикосово в Крыму завершается, сообщает республиканская Служба автомобильных дорог. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T18:02
2023-11-21T18:02
2023-11-21T18:02
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Ремонт 12-километрового участка межмуниципальной дороги Первомайское−Абрикосово в Крыму завершается, сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", по которому в Крыму в 2022 году выполнены работы по ремонту 20 участков дорог протяженностью около 200 км. В текущем году по проекту предусмотрено еще 15 объектов ремонта общей протяженностью около 161 км.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму и Севастополе с 2019 года. Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году отремонтировано 105 объектов общей протяженностью 50 км. При этом Севастополь вышел в лидеры нацпроекта. Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируютВ курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млнВ Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое
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РИА Новости Крым
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Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются
Ремонт дороги Первомайское−Абрикосово завершается - Служба автодорог Крыма