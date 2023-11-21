https://crimea.ria.ru/20231121/dorozhnye-raboty-v-krymu-na-uchastke-pervomayskoe-abrikosovo-zavershayutsya-1132948735.html

Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются

Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются

Ремонт 12-километрового участка межмуниципальной дороги Первомайское−Абрикосово в Крыму завершается, сообщает республиканская Служба автомобильных дорог. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T18:02

2023-11-21T18:02

2023-11-21T18:02

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служба автомобильных дорог республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Ремонт 12-километрового участка межмуниципальной дороги Первомайское−Абрикосово в Крыму завершается, сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", по которому в Крыму в 2022 году выполнены работы по ремонту 20 участков дорог протяженностью около 200 км. В текущем году по проекту предусмотрено еще 15 объектов ремонта общей протяженностью около 161 км.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму и Севастополе с 2019 года. Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году отремонтировано 105 объектов общей протяженностью 50 км. При этом Севастополь вышел в лидеры нацпроекта. Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируютВ курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млнВ Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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