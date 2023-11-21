Рейтинг@Mail.ru
Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231121/dorozhnye-raboty-v-krymu-na-uchastke-pervomayskoe-abrikosovo-zavershayutsya-1132948735.html
Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются
Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются
Ремонт 12-километрового участка межмуниципальной дороги Первомайское−Абрикосово в Крыму завершается, сообщает республиканская Служба автомобильных дорог. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T18:02
2023-11-21T18:02
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крым
новости крыма
новости
служба автомобильных дорог республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716612_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1140d37622afa6f01708a37e23f1e9e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Ремонт 12-километрового участка межмуниципальной дороги Первомайское−Абрикосово в Крыму завершается, сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", по которому в Крыму в 2022 году выполнены работы по ремонту 20 участков дорог протяженностью около 200 км. В текущем году по проекту предусмотрено еще 15 объектов ремонта общей протяженностью около 161 км.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму и Севастополе с 2019 года. Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году отремонтировано 105 объектов общей протяженностью 50 км. При этом Севастополь вышел в лидеры нацпроекта. Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируютВ курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млнВ Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716612_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_eb23473ba9351912ac553bf099a967d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, новости крыма, новости, служба автомобильных дорог республики крым
Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются

Ремонт дороги Первомайское−Абрикосово завершается - Служба автодорог Крыма

18:02 21.11.2023
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт проезда, соединяющего "Тавриду" с Керченским шоссе в Феодосии
Капитальный ремонт проезда, соединяющего Тавриду с Керченским шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Ремонт 12-километрового участка межмуниципальной дороги Первомайское−Абрикосово в Крыму завершается, сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.
"В настоящий момент ремонтно−восстановительные работы завершены. Дорожники приступили к устройству покрытия тротуаров, уже нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки", - сказано в сообщении.
Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", по которому в Крыму в 2022 году выполнены работы по ремонту 20 участков дорог протяженностью около 200 км. В текущем году по проекту предусмотрено еще 15 объектов ремонта общей протяженностью около 161 км.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Крыму и Севастополе с 2019 года. Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году отремонтировано 105 объектов общей протяженностью 50 км. При этом Севастополь вышел в лидеры нацпроекта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют
В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое
 
Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогКрымНовости КрымаНовостиСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана
18:02Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются
17:50В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей
17:31РНКБ установил более 500 устройств самообслуживания в крымских селах
16:55Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев
16:23Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 лет
16:15Сотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО
15:52Крымчанка получила условный срок за избиение полицейских
15:41Запад стремится "вскрыть" Черноморский регион через Армению
15:21Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом
14:47Как российские ракеты приближают поражение ВСУ
14:39Шойгу заявил о провале десанта ВСУ на Херсонском направлении
14:13Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
14:09Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка
14:02Три подлодки с ракетами "Калибр" получит ВМФ России в этом году
13:51ВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу
13:46Если на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущерба
13:27Привет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвале
13:10Над Ростовской областью сбили вражеский беспилотник
12:52Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности
Лента новостейМолния