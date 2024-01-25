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Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века" - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века"
Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века" - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века"
Порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей – выплаты за отсутствие электроэнергии во время ноябрьского шторма в прошлом году. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T15:31
2024-01-25T15:31
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крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
елена романовская
компенсация ущерба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей – выплаты за отсутствие электроэнергии во время ноябрьского шторма в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя правительства республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.Романовская уточнила, что на этой неделе минфин Крыма перечислит из бюджета 1,2 млрд рублей, и еще 120 тысяч человек получат компенсации. Осуществить все выплаты по положительным решениям планируется на следующей неделе.Порядка 400 крымчан, чье имущество пострадало в результате шторма, в конце прошлого года получили компенсационные выплаты в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублейКогда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали срокиВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, елена романовская, компенсация ущерба, пособия и выплаты, общество, новости крыма, минтруда крыма
Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века"

177 тысяч крымчан получили компенсационные выплаты за ущерб от ноябрьского шторма – власти

15:31 25.01.2024
 
© Telegram Елена ДемидоваУстранение последствий урагана в Евпатории
Устранение последствий урагана в Евпатории
© Telegram Елена Демидова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей – выплаты за отсутствие электроэнергии во время ноябрьского шторма в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя правительства республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.
"Почти 570 тысяч заявлений (на выплату в размере 10 тысяч рублей – ред.) поступило, их подали 500 тысяч человек – некоторые граждане подавали по два, по три, а иногда и по четыре заявления. Уже вынесены 331 тысяча положительных решений о назначении выплаты, 177 тысяч человек на данный момент получили выплату", - сказала вице-премьер Крыма.
Романовская уточнила, что на этой неделе минфин Крыма перечислит из бюджета 1,2 млрд рублей, и еще 120 тысяч человек получат компенсации. Осуществить все выплаты по положительным решениям планируется на следующей неделе.
Порядка 400 крымчан, чье имущество пострадало в результате шторма, в конце прошлого года получили компенсационные выплаты в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаЕлена РомановскаяКомпенсация ущербаПособия и выплатыОбществоНовости КрымаМинтруда Крыма
 
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