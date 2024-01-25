https://crimea.ria.ru/20240125/bolee-170-tysyach-krymchan-poluchili-kompensatsii-posle-shtorma-veka-1134457360.html

Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века"

Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века" - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века"

Порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей – выплаты за отсутствие электроэнергии во время ноябрьского шторма в прошлом году. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T15:31

2024-01-25T15:31

2024-01-25T15:31

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей – выплаты за отсутствие электроэнергии во время ноябрьского шторма в прошлом году. Об этом РИА Новости Крым сообщила зампредседателя правительства республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.Романовская уточнила, что на этой неделе минфин Крыма перечислит из бюджета 1,2 млрд рублей, и еще 120 тысяч человек получат компенсации. Осуществить все выплаты по положительным решениям планируется на следующей неделе.Порядка 400 крымчан, чье имущество пострадало в результате шторма, в конце прошлого года получили компенсационные выплаты в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублейКогда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали срокиВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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