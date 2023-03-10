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Российское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмов - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Российское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмов
Российское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмов - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Российское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмов
Отечественное кино выходит на новый уровень, режиссеры понимают запрос зрителя и дают на него своевременный и качественный ответ. Такое мнение в комментарии РИА РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T21:19
2023-03-10T21:19
эксклюзивы риа новости крым
кино
культура
общество
мнения
кинематограф
андрей дементьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Отечественное кино выходит на новый уровень, режиссеры понимают запрос зрителя и дают на него своевременный и качественный ответ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил киновед и кинокритик Андрей Дементьев.Ранее в Минкультуры России сообщили, что отечественные фильмы опережают в прокате работы иностранных студий, лидерами по итогам прошлой недели стали отечественные картины "Праведник" и "Нюрнберг".Хорошее российское кино"Дело в том, что уровень наших фильмов повышается, и это очевидно. Те картины, которые упомянуты, сделаны очень хорошо. Даже не в понимании открытия каких-то духовных вершин, а в плане того, что авторы очень точно понимают, что нужно зрителю. И дают ему это. Это замечательно, поскольку раньше такого не было. Были огромные периоды провалов отечественного кино, когда на наши фильмы никто вообще не ходил. А сейчас вдруг очень заметно стало повышаться качество", – поясняет Дементьев прокатный успех российских киноновинок.Еще одна причина, по мнению кинокритика, в том, что большинство голливудских компаний ушли из России, поэтому зарубежный кино-репертуар заметно обеднел. Вместе с тем эксперт подчеркивает, что дефицита иностранного кино российский зритель все же не испытывает – прокатчики находят способы показывать на больших экранах самые кассовые иностранные ленты, также зарубежное кино можно без труда найти в торрентах.Какие сериалы посмотретьПо мнению Дементьева, сегодня отечественные киношники предлагают не только качественное полнометражное кино, но и достойные сериалы."Сериалы просто стали один другого лучше. Сейчас выходит по одной серии в неделю "Раневская" – это просто отличная работа. Даже никакой не сериал, а глубоко проработанный, тонко сделанный художественный фильм с великолепной актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук, которая в этой работе переплюнула даже свою маму", – приводит пример эксперт.Кроме того, он советует к просмотру отечественные сериалы "Надвое" режиссера Валерия Тодоровского, "AMORE MORE" ( режиссер - Яна Гладких), "Нулевой пациент" (Евгений Стычкин).Читайте также на РИА Новости Крым:"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в российском прокатеКиношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотретьКинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино
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кино, культура, общество, мнения, кинематограф, андрей дементьев
Российское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмов

Кинокритик Дементьев: в России стали делать качественное кино

21:19 10.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Евгений БондаренкоКинотеатр им. Т.Г. Шевченко в Симферополе
Кинотеатр им. Т.Г. Шевченко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Отечественное кино выходит на новый уровень, режиссеры понимают запрос зрителя и дают на него своевременный и качественный ответ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил киновед и кинокритик Андрей Дементьев.
Ранее в Минкультуры России сообщили, что отечественные фильмы опережают в прокате работы иностранных студий, лидерами по итогам прошлой недели стали отечественные картины "Праведник" и "Нюрнберг".

Хорошее российское кино

"Дело в том, что уровень наших фильмов повышается, и это очевидно. Те картины, которые упомянуты, сделаны очень хорошо. Даже не в понимании открытия каких-то духовных вершин, а в плане того, что авторы очень точно понимают, что нужно зрителю. И дают ему это. Это замечательно, поскольку раньше такого не было. Были огромные периоды провалов отечественного кино, когда на наши фильмы никто вообще не ходил. А сейчас вдруг очень заметно стало повышаться качество", – поясняет Дементьев прокатный успех российских киноновинок.
Еще одна причина, по мнению кинокритика, в том, что большинство голливудских компаний ушли из России, поэтому зарубежный кино-репертуар заметно обеднел. Вместе с тем эксперт подчеркивает, что дефицита иностранного кино российский зритель все же не испытывает – прокатчики находят способы показывать на больших экранах самые кассовые иностранные ленты, также зарубежное кино можно без труда найти в торрентах.
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Какие сериалы посмотреть

По мнению Дементьева, сегодня отечественные киношники предлагают не только качественное полнометражное кино, но и достойные сериалы.
"Сериалы просто стали один другого лучше. Сейчас выходит по одной серии в неделю "Раневская" – это просто отличная работа. Даже никакой не сериал, а глубоко проработанный, тонко сделанный художественный фильм с великолепной актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук, которая в этой работе переплюнула даже свою маму", – приводит пример эксперт.
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Кроме того, он советует к просмотру отечественные сериалы "Надвое" режиссера Валерия Тодоровского, "AMORE MORE" ( режиссер - Яна Гладких), "Нулевой пациент" (Евгений Стычкин).

"Я раньше совершенно не мог себе такого представить. И вдруг в последние пару лет делают шикарные просто вещи, что в сериальном отношении, что в кино. Трудные времена, как правило, дают подъем культуры. Появляются новые революционные вещи в литературе, кино, театре. Вот наблюдаем возрождение у нас в России", – заключил киновед.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымКиноКультураОбществоМненияКинематографАндрей Дементьев
 
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