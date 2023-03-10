https://crimea.ria.ru/20230310/rossiyskoe-kino-v-tope-v-chem-uspekh-novykh-otechestvennykh-filmov-1127468772.html

Российское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмов

Российское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмов - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Российское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмов

Отечественное кино выходит на новый уровень, режиссеры понимают запрос зрителя и дают на него своевременный и качественный ответ. Такое мнение в комментарии РИА РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T21:19

2023-03-10T21:19

2023-03-10T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Отечественное кино выходит на новый уровень, режиссеры понимают запрос зрителя и дают на него своевременный и качественный ответ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил киновед и кинокритик Андрей Дементьев.Ранее в Минкультуры России сообщили, что отечественные фильмы опережают в прокате работы иностранных студий, лидерами по итогам прошлой недели стали отечественные картины "Праведник" и "Нюрнберг".Хорошее российское кино"Дело в том, что уровень наших фильмов повышается, и это очевидно. Те картины, которые упомянуты, сделаны очень хорошо. Даже не в понимании открытия каких-то духовных вершин, а в плане того, что авторы очень точно понимают, что нужно зрителю. И дают ему это. Это замечательно, поскольку раньше такого не было. Были огромные периоды провалов отечественного кино, когда на наши фильмы никто вообще не ходил. А сейчас вдруг очень заметно стало повышаться качество", – поясняет Дементьев прокатный успех российских киноновинок.Еще одна причина, по мнению кинокритика, в том, что большинство голливудских компаний ушли из России, поэтому зарубежный кино-репертуар заметно обеднел. Вместе с тем эксперт подчеркивает, что дефицита иностранного кино российский зритель все же не испытывает – прокатчики находят способы показывать на больших экранах самые кассовые иностранные ленты, также зарубежное кино можно без труда найти в торрентах.Какие сериалы посмотретьПо мнению Дементьева, сегодня отечественные киношники предлагают не только качественное полнометражное кино, но и достойные сериалы."Сериалы просто стали один другого лучше. Сейчас выходит по одной серии в неделю "Раневская" – это просто отличная работа. Даже никакой не сериал, а глубоко проработанный, тонко сделанный художественный фильм с великолепной актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук, которая в этой работе переплюнула даже свою маму", – приводит пример эксперт.Кроме того, он советует к просмотру отечественные сериалы "Надвое" режиссера Валерия Тодоровского, "AMORE MORE" ( режиссер - Яна Гладких), "Нулевой пациент" (Евгений Стычкин).Читайте также на РИА Новости Крым:"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в российском прокатеКиношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотретьКинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

кино, культура, общество, мнения, кинематограф, андрей дементьев