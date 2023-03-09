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Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины
Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины
РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T20:37
2023-03-09T20:37
культура
кино
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Российские фильмы опережают в прокате работы иностранных студий, лидерами проката по итогам прошлой недели стали отечественные картины "Праведник" и "Нюрнберг", сообщается на сайте Минкультуры России.Кроме того, в лидеры вошли отечественные кинокартины "Бешенство", которую посмотрели 89 тыс. зрителей, "Папы против мам" – 86 тыс. гостей, "Снежная королева. Разморозка" – 43 тыс. и "Чекаго" – 17 тысяч.Все эти фильмы сняты при поддержке минкультуры и Фонда кино, подчеркнули в профильном ведомстве.Ранее сообщалось, что лента "Чебурашка" стала самой кассовой в истории российского проката. К концу января сборы превысили пять миллиардов рублей. По мнению кинокритика Андрея Дементьева, успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, умеющего угадать желания зрителя, и запросом людей на вечные ценности, которые оказываются своеобразными "якорями" в текущей переменчивой и сложной ситуации. Читайте также на РИА Новости Крым:История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг"&gt;&gt;Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии&gt;&gt;Снятый в Севастополе фильм с Бероевым и Алферовой вышел на экраны&gt;&gt;
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96
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культура, кино, россия, общество
Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины

Минкультуры: российские фильмы опережают в прокате работы иностранных студий

20:37 09.03.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрители в кинотеатре. Архивное фото
Зрители в кинотеатре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Российские фильмы опережают в прокате работы иностранных студий, лидерами проката по итогам прошлой недели стали отечественные картины "Праведник" и "Нюрнберг", сообщается на сайте Минкультуры России.
"За прошедшую неделю больше всего просмотров в кинозалах собрал фильм "Праведник" – свыше 323 тыс. человек. Второй по посещаемости стала картина "Нюрнберг" – 318,7 тыс. В пятерке лидеров на 4-м месте расположился "Чебурашка". Несмотря на то, что фильм вышел в прокат 1 января, за ту же неделю его посмотрели 152,7 тыс. зрителей", - сказано на сайте министерства.
Кроме того, в лидеры вошли отечественные кинокартины "Бешенство", которую посмотрели 89 тыс. зрителей, "Папы против мам" – 86 тыс. гостей, "Снежная королева. Разморозка" – 43 тыс. и "Чекаго" – 17 тысяч.
Все эти фильмы сняты при поддержке минкультуры и Фонда кино, подчеркнули в профильном ведомстве.
Ранее сообщалось, что лента "Чебурашка" стала самой кассовой в истории российского проката. К концу января сборы превысили пять миллиардов рублей. По мнению кинокритика Андрея Дементьева, успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, умеющего угадать желания зрителя, и запросом людей на вечные ценности, которые оказываются своеобразными "якорями" в текущей переменчивой и сложной ситуации.
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