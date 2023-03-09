https://crimea.ria.ru/20230309/rossiyskoe-kino-v-liderakh-prokata-nazvany-samye-populyarnye-kartiny-1127433924.html

Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины

Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Российское кино в лидерах проката: названы самые популярные картины

РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T20:37

2023-03-09T20:37

2023-03-09T20:37

культура

кино

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Российские фильмы опережают в прокате работы иностранных студий, лидерами проката по итогам прошлой недели стали отечественные картины "Праведник" и "Нюрнберг", сообщается на сайте Минкультуры России.Кроме того, в лидеры вошли отечественные кинокартины "Бешенство", которую посмотрели 89 тыс. зрителей, "Папы против мам" – 86 тыс. гостей, "Снежная королева. Разморозка" – 43 тыс. и "Чекаго" – 17 тысяч.Все эти фильмы сняты при поддержке минкультуры и Фонда кино, подчеркнули в профильном ведомстве.Ранее сообщалось, что лента "Чебурашка" стала самой кассовой в истории российского проката. К концу января сборы превысили пять миллиардов рублей. По мнению кинокритика Андрея Дементьева, успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, умеющего угадать желания зрителя, и запросом людей на вечные ценности, которые оказываются своеобразными "якорями" в текущей переменчивой и сложной ситуации. Читайте также на РИА Новости Крым:История циклична: в Симферополе военным показали "Нюрнберг">>Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии>>Снятый в Севастополе фильм с Бероевым и Алферовой вышел на экраны>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, кино, россия, общество