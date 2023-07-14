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Был похож на "закладчика": в Крыму осудят мужчину за убийство незнакомца - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Был похож на "закладчика": в Крыму осудят мужчину за убийство незнакомца
Был похож на "закладчика": в Крыму осудят мужчину за убийство незнакомца - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Был похож на "закладчика": в Крыму осудят мужчину за убийство незнакомца
В Севастополе крымчанина осудят за убийство незнакомца из-за его схожести с "закладчиком" наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нахимовского... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T17:47
2023-07-14T17:47
прокуратура города севастополя
севастополь
крым
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе крымчанина осудят за убийство незнакомца из-за его схожести с "закладчиком" наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нахимовского района города.Как установили следователи, убийство произошло в один из апрельских дней в поселке Солнечный в Севастополе. Тогда несколько местных жителей распивали спиртные напитки, сидя у дома, когда их время внимание привлек находящийся поблизости незнакомый мужчина. Одному из нетрезвой компании этот человек показался похожим на "закладчика" наркотических средств – завязалась перепалка.Жертвой нападения стал 31-летний севастополец. Он скончался от удушья.Обвиняемый в его смерти был задержан полицией на месте происшествия. Им оказался житель Республики Крым 1994 года рождения. Мужчину заключили под стражу, ему уже предъявлено обвинение, утвержденное прокуратурой. Материалы уголовного дела уже в суде. Задержанному грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор Один стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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прокуратура города севастополя, севастополь, крым, происшествия, новости крыма
Был похож на "закладчика": в Крыму осудят мужчину за убийство незнакомца

В Севастополе крымчанина осудят за убийство незнакомца из-за схожести с "закладчиком"

17:47 14.07.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе крымчанина осудят за убийство незнакомца из-за его схожести с "закладчиком" наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нахимовского района города.
Как установили следователи, убийство произошло в один из апрельских дней в поселке Солнечный в Севастополе. Тогда несколько местных жителей распивали спиртные напитки, сидя у дома, когда их время внимание привлек находящийся поблизости незнакомый мужчина. Одному из нетрезвой компании этот человек показался похожим на "закладчика" наркотических средств – завязалась перепалка.
"Возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес мужчине многочисленные удары кулаками и наступил на его шею ногой", – рассказали в прокуратуре.
Жертвой нападения стал 31-летний севастополец. Он скончался от удушья.
Обвиняемый в его смерти был задержан полицией на месте происшествия. Им оказался житель Республики Крым 1994 года рождения. Мужчину заключили под стражу, ему уже предъявлено обвинение, утвержденное прокуратурой. Материалы уголовного дела уже в суде. Задержанному грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
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Прокуратура города СевастополяСевастопольКрымПроисшествияНовости Крыма
 
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. Онлайн11:17
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