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Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован
Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован
Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого заключен под стражу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T16:59
2023-07-13T16:59
2023-07-13T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Как пишет РИА Новости, суд арестовал подозреваемого до 10 сентября.Как добавили правоохранители, накануне в ходе допроса подозреваемый признал вину в убийстве.Об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командира подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Отмечалось, что он скончался от огнестрельных ранений. Гибель офицера подтвердили в городской администрации, отметив, что по этому факту правоохранители проводят проверку. Подозреваемый в преступлении был задержан в Краснодарском крае на следующий день. При нем был обнаружен пистолет с глушителем, из которого предположительно совершено убийство.Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар", которая прибыла в место постоянного базирования – Севастополь – в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.
https://crimea.ria.ru/20230711/v-krasnodarskom-krae-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-rzhitskogo-1129985519.html
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краснодар, краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, новости, общество
Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован
СК: подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара Ржицкого арестован
16:59 13.07.2023 (обновлено: 17:05 13.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
"Подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении Следкома в Telegram.
Как пишет РИА Новости, суд арестовал подозреваемого до 10 сентября.
Как добавили правоохранители, накануне в ходе допроса подозреваемый признал вину в убийстве.
Об убийстве
замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командира подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Отмечалось, что он скончался от огнестрельных ранений. Гибель офицера подтвердили в городской администрации, отметив, что по этому факту правоохранители проводят проверку.
Подозреваемый в преступлении был задержан в Краснодарском крае на следующий день. При нем был обнаружен пистолет с глушителем, из которого предположительно совершено убийство.
Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар", которая прибыла в место постоянного базирования – Севастополь – в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.