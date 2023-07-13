https://crimea.ria.ru/20230713/podozrevaemyy-v-ubiystve-rzhitskogo-arestovan-1130039548.html

Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован

Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Подозреваемый в убийстве сотрудника военкомата Краснодара арестован

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого заключен под стражу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T16:59

2023-07-13T16:59

2023-07-13T17:05

краснодар

краснодарский край

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

закон и право

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Как пишет РИА Новости, суд арестовал подозреваемого до 10 сентября.Как добавили правоохранители, накануне в ходе допроса подозреваемый признал вину в убийстве.Об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командира подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Отмечалось, что он скончался от огнестрельных ранений. Гибель офицера подтвердили в городской администрации, отметив, что по этому факту правоохранители проводят проверку. Подозреваемый в преступлении был задержан в Краснодарском крае на следующий день. При нем был обнаружен пистолет с глушителем, из которого предположительно совершено убийство.Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар", которая прибыла в место постоянного базирования – Севастополь – в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.

https://crimea.ria.ru/20230711/v-krasnodarskom-krae-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-rzhitskogo-1129985519.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, новости, общество