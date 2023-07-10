Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230710/v-krasnodare-ubit-zamnachalnika-otdela-po-mobilizatsionnoy-rabote-1129960060.html
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе - РИА Новости Крым, 10.07.2023
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командир подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислав Ржицкий. Гибель офицера... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T21:29
2023-07-10T21:29
краснодар
происшествия
новости
станислав ржицкий
армия и флот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128295085_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_92c90cbc4e0398cc6a65f004b26c4b24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командир подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислав Ржицкий. Гибель офицера подтвердили в пресс-службе администрации города, сообщает РИА Новости."Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого действительно не стало", – заявили в мэрии.Там отметили, что по факту его гибели правоохранители проводят проверкуАгентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило, что Ржицкий был убит.Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил сообщения об убийстве Ржицкого. "Да, это так", – сказал он.Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар", которая прибыла в место постоянного базирования – Севастополь – в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.
https://crimea.ria.ru/20220829/zamglavy-khersonskoy-vga-zastrelili-v-ego-dome-1124334767.html
краснодар
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128295085_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_4b6adcf10a4d0d7ecc9becce6f2587b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, происшествия, новости, станислав ржицкий, армия и флот, россия
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе

В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий

21:29 10.07.2023
 
© РИА Новости КрымМашина полиции
Машина полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командир подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислав Ржицкий. Гибель офицера подтвердили в пресс-службе администрации города, сообщает РИА Новости.
"Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого действительно не стало", – заявили в мэрии.
Там отметили, что по факту его гибели правоохранители проводят проверку
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило, что Ржицкий был убит.
"Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают", – сказал собеседник агентства, отметив, что уголовное дело по статье об убийстве уже возбуждено.
Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил сообщения об убийстве Ржицкого. "Да, это так", – сказал он.
Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар", которая прибыла в место постоянного базирования – Севастополь – в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа 2022, 17:34
Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме
КраснодарПроисшествияНовостиСтанислав РжицкийАрмия и флотРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58Главные новости и заявления дня: 10 июля
22:36Въезд на Крымский мост: обстановка в ночь на 11 июля
22:25Главные новости Крыма: 10 июля
22:01Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права
21:47В Крыму до августа ограничили посещение лесов
21:29В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
21:21В горах Крыма спасли двух туристок
21:00Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия
20:41Севастополец стал победителем марафона в поддержку участников СВО
20:18Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт
20:02В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
19:38Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя
19:13В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы
19:05Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
18:47Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку
18:33"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
18:09Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
17:50Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
17:25Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
17:15Керченская переправа возобновила свою работу
Лента новостейМолния