https://crimea.ria.ru/20230710/v-krasnodare-ubit-zamnachalnika-otdela-po-mobilizatsionnoy-rabote-1129960060.html

В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе

В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе - РИА Новости Крым, 10.07.2023

В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе

В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командир подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислав Ржицкий. Гибель офицера... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T21:29

2023-07-10T21:29

2023-07-10T21:29

краснодар

происшествия

новости

станислав ржицкий

армия и флот

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командир подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислав Ржицкий. Гибель офицера подтвердили в пресс-службе администрации города, сообщает РИА Новости."Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого действительно не стало", – заявили в мэрии.Там отметили, что по факту его гибели правоохранители проводят проверкуАгентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило, что Ржицкий был убит.Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил сообщения об убийстве Ржицкого. "Да, это так", – сказал он.Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар", которая прибыла в место постоянного базирования – Севастополь – в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.

https://crimea.ria.ru/20220829/zamglavy-khersonskoy-vga-zastrelili-v-ego-dome-1124334767.html

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краснодар, происшествия, новости, станислав ржицкий, армия и флот, россия