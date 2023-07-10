https://crimea.ria.ru/20230710/v-krasnodare-ubit-zamnachalnika-otdela-po-mobilizatsionnoy-rabote-1129960060.html
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе - РИА Новости Крым, 10.07.2023
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командир подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислав Ржицкий. Гибель офицера... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T21:29
2023-07-10T21:29
2023-07-10T21:29
краснодар
происшествия
новости
станислав ржицкий
армия и флот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128295085_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_92c90cbc4e0398cc6a65f004b26c4b24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командир подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислав Ржицкий. Гибель офицера подтвердили в пресс-службе администрации города, сообщает РИА Новости."Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого действительно не стало", – заявили в мэрии.Там отметили, что по факту его гибели правоохранители проводят проверкуАгентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило, что Ржицкий был убит.Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил сообщения об убийстве Ржицкого. "Да, это так", – сказал он.Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар", которая прибыла в место постоянного базирования – Севастополь – в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.
https://crimea.ria.ru/20220829/zamglavy-khersonskoy-vga-zastrelili-v-ego-dome-1124334767.html
краснодар
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128295085_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_4b6adcf10a4d0d7ecc9becce6f2587b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, происшествия, новости, станислав ржицкий, армия и флот, россия
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе, экс-командир подлодки "Краснодар" Черноморского флота Станислав Ржицкий. Гибель офицера подтвердили в пресс-службе администрации города, сообщает РИА Новости.
"Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого действительно не стало", – заявили в мэрии.
Там отметили, что по факту его гибели правоохранители проводят проверку
Агентство ТАСС
со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило, что Ржицкий был убит.
"Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают", – сказал собеседник агентства, отметив, что уголовное дело по статье об убийстве уже возбуждено.
Источник РИА Новости в силовых структурах подтвердил сообщения об убийстве Ржицкого. "Да, это так", – сказал он.
Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар", которая прибыла в место постоянного базирования – Севастополь – в августе 2017-го, после выполнения боевых задач в Сирии в составе постоянного соединения ВМФ РФ.