https://crimea.ria.ru/20230629/sk-rassleduet-ugolovnye-dela-protiv-160-naemnikov-iz-33-stran-1129708537.html

СК расследует уголовные дела против 160 наемников из 33 стран

СК расследует уголовные дела против 160 наемников из 33 стран - РИА Новости Крым, 29.06.2023

СК расследует уголовные дела против 160 наемников из 33 стран

Следственный комитет расследует уголовные дела о наемничестве в отношении 160 иностранцев из 33 стран мира, включая США, Грузию, Швецию и другие государства. Об РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T12:28

2023-06-29T12:28

2023-06-29T12:29

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

иностранные наемники всу

происшествия

общество

закон и право

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет расследует уголовные дела о наемничестве в отношении 160 иностранцев из 33 стран мира, включая США, Грузию, Швецию и другие государства. Об этом шла речь в ходе совещания в Донецке под руководством председателя СК Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба ведомства.Также в ходе совещания Бастрыкин заслушал доклады о расследовании преступлений киевского режима. В частности, предъявлены обвинения командиру и членам экипажа украинского танка, который в марте прошлого года обстреливал здания и жилые дома в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Размер ущерба превысил 822 млн рублей.Также предъявлено обвинение бывшему председателю СБУ Василию Грицаку, который в 2014-2016 годах руководил проведением так называемой антитеррористической операции в ДНР и ЛНР. В результате его преступных действий погибли 190 и ранены 380 граждан, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры.Предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, руководившему операцией против жителей Донбасса в 2016-2018 годах. В результате его преступных действий погибли 97 и получили ранения 156 граждан, разрушены или повреждены более 240 объектов. Принимаются меры к их розыску и аресту.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУВооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникамНаемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК

https://crimea.ria.ru/20230513/kiev-poteryal-pochti-300-voennykh-i-naemnikov-na-donetskom-napravlenii-1128704944.html

https://crimea.ria.ru/20230517/poteri-vsu-za-sutki-prevysili-700-voennosluzhaschikh-i-naemnikov-1128782694.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, иностранные наемники всу, происшествия, общество, закон и право, сво, новости