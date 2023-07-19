https://crimea.ria.ru/20230719/v-sevastopole-zavkafedroy-vuza-popalas-na-vzyatochnichestve-1130172669.html

В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве

В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве

В Севастополе заведующей кафедры одного из вузов предъявлено обвинение во взяточничестве. Женщина подозревается в получении вознаграждения от студентов за... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T15:56

2023-07-19T15:56

2023-07-19T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе заведующей кафедры одного из вузов предъявлено обвинение во взяточничестве. Женщина подозревается в получении вознаграждения от студентов за написание дипломов и оценки без защиты. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Как установили следователи, доцент за взятки от 20 до 130 тысяч рублей бралась "помогать" студентам-заочникам писать дипломные работы, после чего проставляла им отметки без фактической защиты работы по дисциплине.Женщину задержали сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю. В ее квартире и по месту работы проведены обыски, изъяты деньги, документы, компьютерная техника и прочие вещи, подтверждавшие ее причастность к преступлению."Устанавливается ряд возможных иных аналогичных фактов со стороны доцента кафедры вуза", – уточнили в ведомстве.Следствие также даст правовую оценку действиям студентов-взяткодателей.Ранее сотрудницу Севастопольского государственного университета осудили за передачу взятки от учащихся, экс-завкафедрой одного из вузов города был осужден за взятки от студентов и отстранен от преподавательской деятельности на три года. Под суд за взятку преподавателю попал студент морского вуза.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-проректор СевГУ вымогал у застройщика шесть миллионов рублейЗавкафедрой вуза в Севастополе и его сотрудница попались на взяткеВ Крыму осудили за взятку преподавателя вуза

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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