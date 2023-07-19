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В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве
В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве
В Севастополе заведующей кафедры одного из вузов предъявлено обвинение во взяточничестве. Женщина подозревается в получении вознаграждения от студентов за... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T15:56
2023-07-19T15:56
севастополь
крымский следком
происшествия
общество
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе заведующей кафедры одного из вузов предъявлено обвинение во взяточничестве. Женщина подозревается в получении вознаграждения от студентов за написание дипломов и оценки без защиты. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Как установили следователи, доцент за взятки от 20 до 130 тысяч рублей бралась "помогать" студентам-заочникам писать дипломные работы, после чего проставляла им отметки без фактической защиты работы по дисциплине.Женщину задержали сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю. В ее квартире и по месту работы проведены обыски, изъяты деньги, документы, компьютерная техника и прочие вещи, подтверждавшие ее причастность к преступлению."Устанавливается ряд возможных иных аналогичных фактов со стороны доцента кафедры вуза", – уточнили в ведомстве.Следствие также даст правовую оценку действиям студентов-взяткодателей.Ранее сотрудницу Севастопольского государственного университета осудили за передачу взятки от учащихся, экс-завкафедрой одного из вузов города был осужден за взятки от студентов и отстранен от преподавательской деятельности на три года. Под суд за взятку преподавателю попал студент морского вуза.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-проректор СевГУ вымогал у застройщика шесть миллионов рублейЗавкафедрой вуза в Севастополе и его сотрудница попались на взяткеВ Крыму осудили за взятку преподавателя вуза
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, крымский следком, происшествия, общество, закон и право, новости крыма
В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве

В Севастополе завкафедрой вуза стала фигурантом уголовного дела за взятки от выпускников

15:56 19.07.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе заведующей кафедры одного из вузов предъявлено обвинение во взяточничестве. Женщина подозревается в получении вознаграждения от студентов за написание дипломов и оценки без защиты. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей кафедрой одного из севастопольских вузов. Органами следствия ей предъявлено обвинение в получении должностным лицом взяток за незаконные действия", – говорится в сообщении.
Как установили следователи, доцент за взятки от 20 до 130 тысяч рублей бралась "помогать" студентам-заочникам писать дипломные работы, после чего проставляла им отметки без фактической защиты работы по дисциплине.
Женщину задержали сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю. В ее квартире и по месту работы проведены обыски, изъяты деньги, документы, компьютерная техника и прочие вещи, подтверждавшие ее причастность к преступлению.
"Устанавливается ряд возможных иных аналогичных фактов со стороны доцента кафедры вуза", – уточнили в ведомстве.
Следствие также даст правовую оценку действиям студентов-взяткодателей.
Ранее сотрудницу Севастопольского государственного университета осудили за передачу взятки от учащихся, экс-завкафедрой одного из вузов города был осужден за взятки от студентов и отстранен от преподавательской деятельности на три года. Под суд за взятку преподавателю попал студент морского вуза.
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СевастопольКрымский СледкомПроисшествияОбществоЗакон и правоНовости Крыма
 
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