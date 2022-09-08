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Сотрудницу кафедры СевГУ осудили за передачу взятки
Сотрудницу кафедры СевГУ осудили за передачу взятки - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Сотрудницу кафедры СевГУ осудили за передачу взятки
Сотрудницу кафедры структурного подразделения СевГУ – Морского института признали виновной в посредничестве при даче взятки завкафедрой и оштрафовали на 300... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T16:34
2022-09-08T16:34
2022-09-08T16:34
севастополь
закон и право
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Сотрудницу кафедры структурного подразделения СевГУ – Морского института признали виновной в посредничестве при даче взятки завкафедрой и оштрафовали на 300 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Установлено, что подсудимая передала коллеге деньги от студента, который обратился к ней с просьбой помочь в получении аттестации. Преступные действия работников вуза пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и следственного комитета.Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 300 тысяч рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу.Рассмотрение уголовного дела в отношении преподавателя продолжается.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в 2021 году экс-проректор СевГУ получил шесть лет колонии за взятки на 5,5 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20210205/Eks-prorektor-SevGU-vymogal-u-zastroyschika-shest-millionov-rubley-1119228233.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя
Сотрудницу кафедры СевГУ осудили за передачу взятки
В Севастополе сотрудницу кафедры СевГУ осудили за посредничество при даче взяток педагогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Сотрудницу кафедры структурного подразделения СевГУ – Морского института признали виновной в посредничестве при даче взятки завкафедрой и оштрафовали на 300 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Установлено, что подсудимая передала коллеге деньги от студента, который обратился к ней с просьбой помочь в получении аттестации.
"В декабре 2021 года женщина, будучи сотрудницей кафедры СевГУ, передала от студента преподавателю в качестве взятки 30 тыс. рублей за положительные результаты по аттестации без фактической проверки знаний и присутствия на экзамене, а также по защите курсового проекта. После чего преподаватель внес в зачетно-экзаменационные ведомости заведомо ложные сведения об успешной сдаче студентом экзамена и защите курсового проекта", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Преступные действия работников вуза пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и следственного комитета.
Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 300 тысяч рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу.
Рассмотрение уголовного дела в отношении преподавателя продолжается.