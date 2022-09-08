https://crimea.ria.ru/20220908/sotrudnitsu-kafedry-sevgu-osudili-za-peredachu-vzyatki-1124444435.html

Сотрудницу кафедры СевГУ осудили за передачу взятки

Сотрудницу кафедры СевГУ осудили за передачу взятки - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Сотрудницу кафедры СевГУ осудили за передачу взятки

Сотрудницу кафедры структурного подразделения СевГУ – Морского института признали виновной в посредничестве при даче взятки завкафедрой и оштрафовали на 300... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T16:34

2022-09-08T16:34

2022-09-08T16:34

севастополь

закон и право

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Сотрудницу кафедры структурного подразделения СевГУ – Морского института признали виновной в посредничестве при даче взятки завкафедрой и оштрафовали на 300 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Установлено, что подсудимая передала коллеге деньги от студента, который обратился к ней с просьбой помочь в получении аттестации. Преступные действия работников вуза пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и следственного комитета.Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 300 тысяч рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу.Рассмотрение уголовного дела в отношении преподавателя продолжается.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в 2021 году экс-проректор СевГУ получил шесть лет колонии за взятки на 5,5 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20210205/Eks-prorektor-SevGU-vymogal-u-zastroyschika-shest-millionov-rubley-1119228233.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя