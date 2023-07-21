https://crimea.ria.ru/20230721/v-sevastopole-direktor-predpriyatiya-spryatal-ot-gosbyudzheta-27-mln-rubley-1130218146.html

В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей

В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.07.2023

В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей

В Севастополе директор предприятия решил скрыть выручку в 10 млн рублей, задолжав по страховым взносам почти треть этой суммы, и теперь ждет суда. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T13:54

2023-07-21T13:54

2023-07-21T13:55

севастополь

крымский следком

происшествия

налоги

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе директор предприятия решил скрыть выручку в 10 млн рублей, задолжав по страховым взносам почти треть этой суммы, и теперь ждет суда. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Фигурантом уголовного дела стал директор севастопольского предприятия по производству электромонтажных работ. Как установили следователи, он хорошо знал о накопившемся долге по страховым взносам, но решил и дальше скрывать от госбюджета доходы организации.В результате задолженность выросла до 2,7 рублей, уточнили в ведомстве.В прокуратуре Севастополя сообщили, что преступление выявили сотрудники УФНС.Ущерб уже возмещен, материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.Читайте также на РИА Новости Крым:Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налоговСевастопольский морской порт подозревают в неуплате налоговВ Крыму владелец общепита не уплатил 2,2 млн налогов и получил уголовное дело

https://crimea.ria.ru/20230107/delo-o-neuplate-nalogov-krymgazsetey-vzyal-na-kontrol-glava-sledkoma-1126292238.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крымский следком, происшествия, налоги, закон и право, новости крыма