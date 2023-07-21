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В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей
В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.07.2023
В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей
В Севастополе директор предприятия решил скрыть выручку в 10 млн рублей, задолжав по страховым взносам почти треть этой суммы, и теперь ждет суда. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T13:54
2023-07-21T13:55
севастополь
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происшествия
налоги
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе директор предприятия решил скрыть выручку в 10 млн рублей, задолжав по страховым взносам почти треть этой суммы, и теперь ждет суда. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Фигурантом уголовного дела стал директор севастопольского предприятия по производству электромонтажных работ. Как установили следователи, он хорошо знал о накопившемся долге по страховым взносам, но решил и дальше скрывать от госбюджета доходы организации.В результате задолженность выросла до 2,7 рублей, уточнили в ведомстве.В прокуратуре Севастополя сообщили, что преступление выявили сотрудники УФНС.Ущерб уже возмещен, материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.Читайте также на РИА Новости Крым:Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налоговСевастопольский морской порт подозревают в неуплате налоговВ Крыму владелец общепита не уплатил 2,2 млн налогов и получил уголовное дело
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севастополь, крымский следком, происшествия, налоги, закон и право, новости крыма
В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей

В Севастополе директор предприятия пойдет под суд за неуплату 2,7 млн страхового взноса

13:54 21.07.2023 (обновлено: 13:55 21.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе директор предприятия решил скрыть выручку в 10 млн рублей, задолжав по страховым взносам почти треть этой суммы, и теперь ждет суда. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Фигурантом уголовного дела стал директор севастопольского предприятия по производству электромонтажных работ. Как установили следователи, он хорошо знал о накопившемся долге по страховым взносам, но решил и дальше скрывать от госбюджета доходы организации.

"С сентября по декабрь 2022 года директор организации... скрыл от взыскания налоговым органом свыше 9,7 млн рублей. Указанную сумму он направил на счета третьих лиц, минуя расчетный счет возглавляемого предприятия", – рассказали в Следкоме.

В результате задолженность выросла до 2,7 рублей, уточнили в ведомстве.
В прокуратуре Севастополя сообщили, что преступление выявили сотрудники УФНС.
Ущерб уже возмещен, материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.
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