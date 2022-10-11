https://crimea.ria.ru/20221011/rukovodstvo-sevmorporta-zadolzhalo-gosudarstvu-23-mln-nalogov-1124820489.html

Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов

Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов

Руководство Севастопольского морского порта обвинили в сокрытии денежных средств и неуплате налогов в размере 23 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T13:38

2022-10-11T13:38

2022-10-11T13:38

севастополь

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Руководство Севастопольского морского порта обвинили в сокрытии денежных средств и неуплате налогов в размере 23 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.Установлено, что директор предприятия и его заместитель в течение девяти месяцев скрывали денежные средства, за счет которых должно было производиться принудительное взыскание недоимок по ранее неуплаченным налогам.В результате умышленных действий обвиняемых около 10 миллионов рублей были израсходованы не по назначению, а имеющаяся заложенность в размере почти 23 миллионов рублей не была ликвидирована в срок, несмотря на имеющуюся возможность ее погашения.По факту сокрытия средств организации возбудили уголовное дело. В ходе следствия, нанесенный бюджету РФ ущерб был полностью возмещен обвиняемыми. В настоящее время расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора алуштинского МУПа. Его обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного освещения.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крымский следком