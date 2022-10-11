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Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов
Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов
Руководство Севастопольского морского порта обвинили в сокрытии денежных средств и неуплате налогов в размере 23 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T13:38
2022-10-11T13:38
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Руководство Севастопольского морского порта обвинили в сокрытии денежных средств и неуплате налогов в размере 23 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.Установлено, что директор предприятия и его заместитель в течение девяти месяцев скрывали денежные средства, за счет которых должно было производиться принудительное взыскание недоимок по ранее неуплаченным налогам.В результате умышленных действий обвиняемых около 10 миллионов рублей были израсходованы не по назначению, а имеющаяся заложенность в размере почти 23 миллионов рублей не была ликвидирована в срок, несмотря на имеющуюся возможность ее погашения.По факту сокрытия средств организации возбудили уголовное дело. В ходе следствия, нанесенный бюджету РФ ущерб был полностью возмещен обвиняемыми. В настоящее время расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора алуштинского МУПа. Его обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного освещения.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, крымский следком
Руководство Севморпорта задолжало государству 23 млн налогов

Руководство Севморпорта обвинили в неуплате налогов на сумму около 23 миллионов рублей

13:38 11.10.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЗдание ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Здание ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Руководство Севастопольского морского порта обвинили в сокрытии денежных средств и неуплате налогов в размере 23 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Установлено, что директор предприятия и его заместитель в течение девяти месяцев скрывали денежные средства, за счет которых должно было производиться принудительное взыскание недоимок по ранее неуплаченным налогам.
"Должностные лица искусственно создали ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах порта, а вся финансовая деятельность с кредиторами проводилась в обход расчетных счетов государственного унитарного предприятия", - говорится в сообщении.
В результате умышленных действий обвиняемых около 10 миллионов рублей были израсходованы не по назначению, а имеющаяся заложенность в размере почти 23 миллионов рублей не была ликвидирована в срок, несмотря на имеющуюся возможность ее погашения.
По факту сокрытия средств организации возбудили уголовное дело. В ходе следствия, нанесенный бюджету РФ ущерб был полностью возмещен обвиняемыми. В настоящее время расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора алуштинского МУПа. Его обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного освещения.
СевастопольКрымский Следком
 
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