https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-direktor-mupa-pogorel-na-ulichnom-osveschenii-1124754696.html

В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении

В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении

Директора алуштинского МУПа обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T16:22

2022-10-07T16:22

2022-10-07T16:22

алушта

ск рф (следственный комитет российской федерации)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Директора алуштинского МУПа обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного освещения. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.Установлено, что в 2020 году руководитель муниципального предприятия заключил контракт с предпринимателем на выполнение комплекса работ по текущему ремонту и восстановлению освещения на улицах Алушты.Сумма незаконно оказанных директору предприятия услуг составила более 900 тысяч рублей, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.Ранее сообщалось об уголовном преследовании крымчанина, передававшего взятки должностным лицам одного из крымских вузов.

алушта

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право