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В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении
В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении
Директора алуштинского МУПа обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T16:22
2022-10-07T16:22
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Директора алуштинского МУПа обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного освещения. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.Установлено, что в 2020 году руководитель муниципального предприятия заключил контракт с предпринимателем на выполнение комплекса работ по текущему ремонту и восстановлению освещения на улицах Алушты.Сумма незаконно оказанных директору предприятия услуг составила более 900 тысяч рублей, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.Ранее сообщалось об уголовном преследовании крымчанина, передававшего взятки должностным лицам одного из крымских вузов.
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РИА Новости Крым
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алушта, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право
В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении

В Алуште директор МУП включил в контракт с частником уличное освещение вокруг своего дома

16:22 07.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУличное освещение
Уличное освещение - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Директора алуштинского МУПа обвинили в получении взятки в размере более 900 тысяч рублей при заключении контракта на восстановление городского уличного освещения. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.
Установлено, что в 2020 году руководитель муниципального предприятия заключил контракт с предпринимателем на выполнение комплекса работ по текущему ремонту и восстановлению освещения на улицах Алушты.
"Директор МУПа за подписание в последующем актов выполненных работ предложил подрядчику, чтобы тот за свой счет закупил материалы и установил освещение на улице, где проживает должностное лицо. Предприниматель на данное предложение согласился, проведя дополнительные мероприятия, не входившие в условия заключенного контракта", – говорится в сообщении.
Сумма незаконно оказанных директору предприятия услуг составила более 900 тысяч рублей, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось об уголовном преследовании крымчанина, передававшего взятки должностным лицам одного из крымских вузов.
 
АлуштаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Закон и право
 
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