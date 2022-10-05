https://crimea.ria.ru/20221005/128-tysyach-za-khvosty-zhitel-kryma-obvinyaetsya-v-peredache-vzyatok-v-vuz-1124723947.html
128 тысяч за "хвосты": житель Крыма обвиняется в передаче взяток в вуз
128 тысяч за "хвосты": житель Крыма обвиняется в передаче взяток в вуз - РИА Новости Крым, 05.10.2022
128 тысяч за "хвосты": житель Крыма обвиняется в передаче взяток в вуз
41-летний крымчанин обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, он "помогал" студентам закрывать экзаменационные задолженности,... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T13:38
2022-10-05T13:38
2022-10-05T13:38
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. 41-летний крымчанин обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, он "помогал" студентам закрывать экзаменационные задолженности, передавая взятки должностным лицам одного из крымских вузов. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам крымского линейного управления МВД России на транспорте. Сейчас ведется следствие, изъяты зачетные и экзаменационные ведомости обучающихся, допрашиваются свидетели. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым
128 тысяч за "хвосты": житель Крыма обвиняется в передаче взяток в вуз
Житель Крыма обвиняется в посредничестве во взяточничестве
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. 41-летний крымчанин обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, он "помогал" студентам закрывать экзаменационные задолженности, передавая взятки должностным лицам одного из крымских вузов. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.
"По данным следствия, с декабря 2020 года по март 2021 года обвиняемый, выступая посредником в передаче денежных средств от студентов, передал должностным лицам одного из вузов полуострова более 128 тысяч рублей за закрытие экзаменационных долгов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам крымского линейного управления МВД России на транспорте. Сейчас ведется следствие, изъяты зачетные и экзаменационные ведомости обучающихся, допрашиваются свидетели. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.