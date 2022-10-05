https://crimea.ria.ru/20221005/128-tysyach-za-khvosty-zhitel-kryma-obvinyaetsya-v-peredache-vzyatok-v-vuz-1124723947.html

128 тысяч за "хвосты": житель Крыма обвиняется в передаче взяток в вуз

128 тысяч за "хвосты": житель Крыма обвиняется в передаче взяток в вуз - РИА Новости Крым, 05.10.2022

128 тысяч за "хвосты": житель Крыма обвиняется в передаче взяток в вуз

41-летний крымчанин обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, он "помогал" студентам закрывать экзаменационные задолженности,... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T13:38

2022-10-05T13:38

2022-10-05T13:38

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. 41-летний крымчанин обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, он "помогал" студентам закрывать экзаменационные задолженности, передавая взятки должностным лицам одного из крымских вузов. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам крымского линейного управления МВД России на транспорте. Сейчас ведется следствие, изъяты зачетные и экзаменационные ведомости обучающихся, допрашиваются свидетели. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), крым