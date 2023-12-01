https://crimea.ria.ru/20231201/v-krymu-chinovnitsu-budut-sudit-za-zloupotrebleniya-na-84-mln-rubley-1133241816.html

В Крыму чиновницу будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей

В Крыму чиновницу будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей - РИА Новости Крым, 01.12.2023

В Крыму чиновницу будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей

Начальник управления капстроительства Феодосии предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло ущерб в 84... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T13:35

2023-12-01T13:35

2023-12-01T13:35

крым

прокуратура республики крым

крымский следком

происшествия

феодосия

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/61/1118196107_0:259:3067:1984_1920x0_80_0_0_dd1c0994d754faa86ea87de3d43fb136.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Начальник управления капстроительства Феодосии предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло ущерб в 84 миллиона рублей. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Крыма и главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Установлено, что управление капстроя Феодосии заключило муниципальные контракты с коммерческой фирмой по капитальному ремонту дома культуры в поселке Щебетовка и строительству сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский. Общая цена договоров составила 455 млн рублей, уточнили в прокуратуре.Начальник управления, зная о невыполнении подрядчиком работ, подписала соответствующие акты. В результате преступных действий чиновницы были оплачены фактически не выполненные работы на сумму более 68 миллионов рублей из бюджета Крыма. Впоследствии начальник управления капстроя подписала акт, по которому подрядчику был сделан пересчет и дополнительно оплачены фактически не выполненные работы еще на 16 миллионов рублей, добавили в Следкоме.Обвиняемая вину в совершении преступления не признала, но она подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий, осмотров предметов и документов, показаниями свидетелей и иными доказательствами.Расследование уголовного дела завершено. По информации пресс-службы прокуратуры Крыма, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении директора фирмы-подрядчика, которая обвиняется в мошенничестве на 580 тысяч рублей при исполнении муниципального контракта по паспортизации дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава СевастополяЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыСотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, феодосия, общество, новости крыма