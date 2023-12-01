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В Крыму чиновницу будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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В Крыму чиновницу будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей
В Крыму чиновницу будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей - РИА Новости Крым, 01.12.2023
В Крыму чиновницу будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей
Начальник управления капстроительства Феодосии предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло ущерб в 84... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T13:35
2023-12-01T13:35
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прокуратура республики крым
крымский следком
происшествия
феодосия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Начальник управления капстроительства Феодосии предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло ущерб в 84 миллиона рублей. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Крыма и главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Установлено, что управление капстроя Феодосии заключило муниципальные контракты с коммерческой фирмой по капитальному ремонту дома культуры в поселке Щебетовка и строительству сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский. Общая цена договоров составила 455 млн рублей, уточнили в прокуратуре.Начальник управления, зная о невыполнении подрядчиком работ, подписала соответствующие акты. В результате преступных действий чиновницы были оплачены фактически не выполненные работы на сумму более 68 миллионов рублей из бюджета Крыма. Впоследствии начальник управления капстроя подписала акт, по которому подрядчику был сделан пересчет и дополнительно оплачены фактически не выполненные работы еще на 16 миллионов рублей, добавили в Следкоме.Обвиняемая вину в совершении преступления не признала, но она подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий, осмотров предметов и документов, показаниями свидетелей и иными доказательствами.Расследование уголовного дела завершено. По информации пресс-службы прокуратуры Крыма, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении директора фирмы-подрядчика, которая обвиняется в мошенничестве на 580 тысяч рублей при исполнении муниципального контракта по паспортизации дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава СевастополяЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыСотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, феодосия, общество, новости крыма
В Крыму чиновницу будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей

Главу управления капстроя Феодосии будут судить за злоупотребления на 84 млн рублей

13:35 01.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Начальник управления капстроительства Феодосии предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло ущерб в 84 миллиона рублей. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Крыма и главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Установлено, что управление капстроя Феодосии заключило муниципальные контракты с коммерческой фирмой по капитальному ремонту дома культуры в поселке Щебетовка и строительству сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский. Общая цена договоров составила 455 млн рублей, уточнили в прокуратуре.
Начальник управления, зная о невыполнении подрядчиком работ, подписала соответствующие акты. В результате преступных действий чиновницы были оплачены фактически не выполненные работы на сумму более 68 миллионов рублей из бюджета Крыма. Впоследствии начальник управления капстроя подписала акт, по которому подрядчику был сделан пересчет и дополнительно оплачены фактически не выполненные работы еще на 16 миллионов рублей, добавили в Следкоме.
Обвиняемая вину в совершении преступления не признала, но она подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий, осмотров предметов и документов, показаниями свидетелей и иными доказательствами.
Расследование уголовного дела завершено. По информации пресс-службы прокуратуры Крыма, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении директора фирмы-подрядчика, которая обвиняется в мошенничестве на 580 тысяч рублей при исполнении муниципального контракта по паспортизации дорог.
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КрымПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомПроисшествияФеодосияОбществоНовости Крыма
 
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