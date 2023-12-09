https://crimea.ria.ru/20231209/maksim-zhuk-borba-s-korruptsiey-v-sevastopole--na-kontrole-prokuratury-1133344323.html

Максим Жук: борьба с коррупцией в Севастополе – на контроле прокуратуры

Максим Жук: борьба с коррупцией в Севастополе – на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Максим Жук: борьба с коррупцией в Севастополе – на контроле прокуратуры

РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T09:10

2023-12-09T09:10

2023-12-09T09:50

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9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Накануне этой даты корреспондент РИА Новости Крым встретился с прокурором города Севастополя Максимом Жуком. В интервью сайту он рассказал о том, что предпринимает надзорное ведомство для противодействия коррупции и на что нацеливает в этой сфере правоохранительные и другие уполномоченные государственные органы.– Максим Сергеевич, борьба с коррупцией из года в год была одним из важнейших направлений работы прокуроров. Остается ли тема противодействия коррупции столь же актуальной с учетом реалий сегодняшнего дня?– Несмотря на то, что в информационном пространстве на первый план сейчас действительно вышли иные вопросы, антикоррупционная надзорная деятельность и координация работы правоохранительных органов для прокуроров в нашем регионе не стала менее значимой. Более того, именно сейчас, когда общество и государство решают столь непростые задачи, коррупционные проявления недопустимы и максимально опасны. Коррупция разлагает государственную систему, подрывает ее фундаментальные основы, разрушает доверие к ней, мешает созидательному объединению усилий общества и власти, а следовательно, требует самого жесткого отпора. В этой связи подход прокуроров к выявлению и пресечению коррупции, наказанию недобросовестных чиновников и изъятию незаконных "заработков" бескомпромиссный.– Каково в целом сегодня состояние борьбы с коррупцией в Севастополе?– Пути решения задач, актуальных непосредственно для нашего региона, определяются на заседаниях Координационного совещания руководителей правоохранительных органов города Севастополя.Если говорить о цифрах, то они сопоставимы с показателями прошлого года. За 11 месяцев 2023 года в Севастополе выявлено 44 преступления коррупционной направленности, за 2022 год – 43. В общей сложности в минувшем и текущем годах за коррупцию осуждены более 60 лиц. Это должностные лица органов государственной власти, органов внутренних дел, государственных бюджетных учреждений, предприятий – подрядчиков по государственным контрактам и физические лица, которые давали взятки.Так, в ноябре текущего года Гагаринский районный суд г. Севастополя, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города, вынес обвинительный приговор в отношении бывшего первого заместителя директора Департамента здравоохранения Севастополя. За полученную в 2020 году взятку и халатность бывший чиновник осужден к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности в бюджетных организациях на срок 5 лет.В производстве судов остаются еще несколько уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Так, в рамках уголовного дела, рассматриваемого Нахимовским районным судом г. Севастополя, руководители двух коммерческих организаций обвиняются в хищении бюджетных денежных средств в размере 11 млн рублей при исполнении государственного контракта по комплексному благоустройству территории дома-интерната для престарелых и инвалидов. Судебный процесс по этому делу продолжается.– Понятие коррупции зачастую идентифицируют с взяточничеством. Можете ли Вы назвать размеры "вознаграждений", на которых ловят взяточников?– Борьба с взяточничеством – одно из ключевых направлений антикоррупционной деятельности. Считаю своей задачей скоординировать правоохранительную систему города Севастополя таким образом, чтобы реагирование на факты коррупции, и в первую очередь на взятки, было четким, слаженным и оперативным.Могу отметить рост эффективности работы правоохранительных органов в Севастополе на этом направлении. Размеры взяток варьируются от самых небольших – менее 10 тыс. рублей – до "миллионных". Речь идет о незаконных вознаграждениях как непосредственно деньгами, так и путем передачи имущества либо оказания имущественных услуг.В суды города в текущем году направлены уголовные дела по обвинению бывшего директора ООО "Севастопольский центр землеустройства и геодезии" в получении взятки в размере свыше 1 млн рублей и по обвинению бывшего генерального директора ООО "Управляющая компания" в получении от посредника взятки в виде транспортного средства стоимостью 2,4 млн рублей.Продолжается расследование уголовных дел по фактам получения взяток работниками налоговой службы, высших учебных заведений, органов внутренних дел.– Что удалось сделать для возмещения ущерба от коррупции?– В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следствия должны быть приняты все меры для возмещения причиненного вреда. Большое влияние на этот процесс оказывает грамотно выстроенная координационная работа прокуратуры города.В текущем году следственными органами по делам коррупционной направленности в Севастополе наложен арест на имущество обвиняемых лиц общей стоимостью свыше 25 млн рублей, изъято имущество еще на 3 млн рублей.Активную позицию прокуроры занимают в вопросе взыскания ущерба в судебном порядке. Так, в рамках уже упомянутого уголовного дела о хищении при благоустройстве территории гериатрического дома-интерната прокуратурой предъявлено исковое заявление о взыскании с виновных лиц причиненного бюджету ущерба в размере свыше 11 млн рублей. Решение по иску будет принято при постановлении приговора.По искам прокуратуры суды признали недействительными договоры купли-продажи квартир и земельного участка двух пожилых севастопольцев, которые пострадали в результате совершения коррупционных преступлений.– Какие нарушения в сфере противодействия коррупции выявляются непосредственно в ходе прокурорских проверок?– Многие требования антикоррупционного законодательства носят профилактический характер. Прокуроры проверяют их соблюдение. Большая часть выявленных нарушений касается процедуры предоставления государственными и муниципальными служащими сведений о доходах. К примеру, к дисциплинарной ответственности за сокрытие сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера относительно себя, своих супругов и детей привлечены 15 служащих Севреестра.Не всегда принимаются меры по урегулированию конфликта интересов на государственной службе. В текущем году прокуроры выявили 10 таких фактов. Например, к дисциплинарной ответственности привлечена начальник отдела Госжилнадзора Севастополя, которая не уведомила свое руководство о том, что осуществляет функции государственного управления в отношении управляющей компании, работником которой ранее сама же и являлась. Такие ситуации несут в себе коррупционные риски и в соответствии с требованиями действующего законодательства должны быть рассмотрены комиссией по урегулированию конфликта интересов.Не все работодатели при трудоустройстве бывших государственных служащих своевременно направляют уведомления об этом по предыдущему месту их службы. Это также является нарушением антикоррупционного законодательства и влечет административную ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ. По итогам прокурорских проверок 51 должностное и юридическое лицо оштрафовано по таким фактам на общую сумму свыше 1,7 млн рублей. Еще на 500 тыс. рублей оштрафована коммерческая организация по ст. 19.28 КоАП РФ за передачу должностному лицу взятки в ее интересах.– Сколько в целом прокуроры выявили нарушений?– Всего за 11 месяцев 2023 года органами прокуратуры города выявлено свыше 530 нарушений антикоррупционного законодательства. С целью их устранения прокуроры внесли более 150 представлений. В связи с наличием коррупциогенных факторов оспорено 197 правовых актов. В общей сложности к административной и дисциплинарной ответственности по инициативе прокуроров привлечены более 240 лиц.– С 2018 года в Российской Федерации ведется реестр госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия. Есть ли в нем бывшие должностные лица из Севастополя?– Увольнение в связи с утратой доверия – самая строгая мера дисциплинарного взыскания для недобросовестных государственных служащих. В текущем году в связи с утратой доверия по актам прокурорского реагирования прекращены полномочия двух должностных лиц. По инициативе прокуратуры по данному основанию уволена бывшая служащая кадрового подразделения Департамента образования и науки города Севастополя, которая оказывала содействие в вопросах финансового обеспечения своего супруга, работающего в том же Департаменте. Также по материалам прокурорской проверки депутаты местного совета Качинского муниципального округа приняли решение о досрочном прекращении полномочий своей коллеги, которая нарушила требования антикоррупционного законодательства в части обязанности предоставить сведения о доходах.– Какие уголовные дела возбуждены по материалам прокурорских проверок в Севастополе?– В Севастополе возбуждено 5 уголовных дел о коррупционных преступлениях, выявленных в ходе прокурорских проверок.К примеру, в августе 2023 года по материалам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной выплаты премий в ГБУ "Дирекция ООПТ и лесного хозяйства". Установлено, что бывший исполняющий обязанности директора учреждения без согласования с Департаментом природных ресурсов и экологии города Севастополя подписал приказы о стимулирующих выплатах себе и двум подчиненным на общую сумму свыше 540 тыс рублей. Сейчас ведется расследование.В целом же прокуроры нацелены на воспрепятствование любым нарушениям антикоррупционного законодательства. Подводя итог нашей беседе, скажу, что пресечение таких фактов остается одной из главных задач прокуратуры, принципиальная и последовательная работа на этом направлении в городе продолжается.

https://crimea.ria.ru/20231208/glavu-inkermana-snyali-s-dolzhnosti-v-svyazi-s-utratoy-doveriya-1133390802.html

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https://crimea.ria.ru/20230601/glava-sledkoma-kryma-s-detmi-nuzhno-govorit-i-ikh-nado-slyshat-1129109982.html

севастополь

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