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Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе
Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе
20-летнего безработного гражданина Таджикистана по обвинению в нанесении побоев подростку из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T16:40
2024-07-24T16:40
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 20-летнего безработного гражданина Таджикистана по обвинению в нанесении побоев подростку из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 9 июня в парке имени Марии Байды. В тот вечер незаконно находящийся на территории России мужчина несколько раз ударил 17-летнего юношу по лицу.Обстоятельства противоправных действий в общественном месте были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции личность подозреваемого оперативно установлена, он был задержан.В Крыму за полгода возбуждено 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщал руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действоватьВ Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилиейУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, общество, нелегальные мигранты, мигранты, новости крыма, суд, уголовный кодекс
Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе

Мигрант из Таджикистана пойдет под суд за избиение подростка в Севастополе – СК

16:40 24.07.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 20-летнего безработного гражданина Таджикистана по обвинению в нанесении побоев подростку из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 9 июня в парке имени Марии Байды. В тот вечер незаконно находящийся на территории России мужчина несколько раз ударил 17-летнего юношу по лицу.
Обстоятельства противоправных действий в общественном месте были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции личность подозреваемого оперативно установлена, он был задержан.
"В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Выполнены все следственные действия. В отношении иных участников конфликта, не участвовавших в причинении побоев несовершеннолетнему, но которые также нелегально находились на территории субъекта, приняты меры согласно действующему законодательству – они выдворены за пределы государства". - сказано в сообщении.
В Крыму за полгода возбуждено 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщал руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.
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СевастопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюПроисшествияОбществоНелегальные мигрантыМигрантыНовости КрымаСудУголовный кодекс
 
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