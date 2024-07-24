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Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе
Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе
20-летнего безработного гражданина Таджикистана по обвинению в нанесении побоев подростку из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T16:40
2024-07-24T16:40
2024-07-24T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 20-летнего безработного гражданина Таджикистана по обвинению в нанесении побоев подростку из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 9 июня в парке имени Марии Байды. В тот вечер незаконно находящийся на территории России мужчина несколько раз ударил 17-летнего юношу по лицу.Обстоятельства противоправных действий в общественном месте были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции личность подозреваемого оперативно установлена, он был задержан.В Крыму за полгода возбуждено 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщал руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действоватьВ Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилиейУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе
Мигрант из Таджикистана пойдет под суд за избиение подростка в Севастополе – СК