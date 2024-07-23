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В ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действовать - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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В ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действовать
В ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действовать - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действовать
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев, который будет действовать наряду с депортацией и... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T16:23
2024-07-23T16:23
государственная дума рф
мигранты
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев, который будет действовать наряду с депортацией и административным выдворением. Об этом сообщается в Telegram-канале ГД.По версии законодателей, это позволит избежать серых и мошеннических схем легализации. В то же время контроль правоохранительных органов за нарушителями станет строже, подчеркнул он.Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, у которых истек срок действия документов или они были аннулированы, а также в отношении тех, кто совершил правонарушение.Кроме того, принятые изменения уменьшают срок временного пребывания в стране без визы до 90 суток в течение года, вместо действующего сейчас периода в 180 дней.В Госдуме планируют ужесточить ответственность за организацию незаконной миграции, рассматривается законопроект об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранцев. Кроме того, планируют рассмотреть закон, согласно которому перечень правонарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из страны, будет расширен еще на двадцать пунктов. Это законодательная инициатива МВД РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантовВ Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилиейВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
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государственная дума рф, мигранты, закон и право, новости, россия, политика, общество
В ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действовать

В Госдуме приняли закон о введении нового миграционного режима высылки иностранцев

16:23 23.07.2024
 
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Здание Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев, который будет действовать наряду с депортацией и административным выдворением. Об этом сообщается в Telegram-канале ГД.
"Таких иностранцев будут вносить в специальный реестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции. Кроме того, мигранты в режиме высылки не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране", - объяснил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, .
По версии законодателей, это позволит избежать серых и мошеннических схем легализации. В то же время контроль правоохранительных органов за нарушителями станет строже, подчеркнул он.
Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, у которых истек срок действия документов или они были аннулированы, а также в отношении тех, кто совершил правонарушение.

"При неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких иностранцев будет уже приниматься решение о депортации. Вместе с тем упрощается и процедура принятия решения о высылке: отдельные полномочия будут переданы от судов к полиции", — добавил председатель ГД.

Кроме того, принятые изменения уменьшают срок временного пребывания в стране без визы до 90 суток в течение года, вместо действующего сейчас периода в 180 дней.
В Госдуме планируют ужесточить ответственность за организацию незаконной миграции, рассматривается законопроект об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранцев. Кроме того, планируют рассмотреть закон, согласно которому перечень правонарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из страны, будет расширен еще на двадцать пунктов. Это законодательная инициатива МВД РФ.
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