https://crimea.ria.ru/20240613/migrant-zaklyuchen-pod-strazhu-za-izbienie-podrostka-v-sevastopole-1138088058.html

Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе

Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе

Мигрант взят под стражу за избиение подростка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T16:30

2024-06-13T16:30

2024-06-13T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Мигрант взят под стражу за избиение подростка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.В отношении мигранта следователями СК расследуется уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ).В Следкоме напомнили, что ранее в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о причинении побоев юноше группой лиц на территории Комсомольского парка им. Марии Байды Севастополя.Процессуальная проверка с установлением всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к конфликту, была организована по указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.Потерпевший, участники и очевидцы происшествия допрошены. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее стало известно, что оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю установили всех участников конфликта и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Пятеро из них оказались гражданами одной из стран Центральной Азии и находились на территории РФ незаконно.Ленинский районный суд в отношении четверых иностранцев принял решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа неизвестных избила подростка в парке СевастополяИзбиение подростка в Севастополе – Бастрыкин поставил дело на контрольВ Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, севастополь, новости крыма, происшествия, нелегальные мигранты, мигранты