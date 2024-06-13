https://crimea.ria.ru/20240613/migrant-zaklyuchen-pod-strazhu-za-izbienie-podrostka-v-sevastopole-1138088058.html
Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе
Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе
Мигрант взят под стражу за избиение подростка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T16:30
2024-06-13T16:30
2024-06-13T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Мигрант взят под стражу за избиение подростка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.В отношении мигранта следователями СК расследуется уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ).В Следкоме напомнили, что ранее в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о причинении побоев юноше группой лиц на территории Комсомольского парка им. Марии Байды Севастополя.Процессуальная проверка с установлением всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к конфликту, была организована по указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.Потерпевший, участники и очевидцы происшествия допрошены. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее стало известно, что оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю установили всех участников конфликта и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Пятеро из них оказались гражданами одной из стран Центральной Азии и находились на территории РФ незаконно.Ленинский районный суд в отношении четверых иностранцев принял решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа неизвестных избила подростка в парке СевастополяИзбиение подростка в Севастополе – Бастрыкин поставил дело на контрольВ Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, севастополь, новости крыма, происшествия, нелегальные мигранты, мигранты
Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе
За избиение подростка в Севастополе под стражу взят гражданин Таджикистана
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Мигрант взят под стражу за избиение подростка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
"По подозрению в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему задержан 20-летний гражданин Республики Таджикистан, безработный, незаконно находящийся на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В отношении мигранта следователями СК расследуется уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ).
В Следкоме напомнили, что ранее в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о причинении побоев юноше группой лиц на территории Комсомольского парка им. Марии Байды Севастополя.
Процессуальная проверка с установлением всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к конфликту, была организована по указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.
Потерпевший, участники и очевидцы происшествия допрошены. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю установили всех участников конфликта
и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Пятеро из них оказались гражданами одной из стран Центральной Азии и находились на территории РФ незаконно.
Ленинский районный суд в отношении четверых иностранцев принял решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.
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