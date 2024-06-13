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Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе
Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе
Мигрант взят под стражу за избиение подростка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T16:30
2024-06-13T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Мигрант взят под стражу за избиение подростка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.В отношении мигранта следователями СК расследуется уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ).В Следкоме напомнили, что ранее в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о причинении побоев юноше группой лиц на территории Комсомольского парка им. Марии Байды Севастополя.Процессуальная проверка с установлением всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к конфликту, была организована по указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.Потерпевший, участники и очевидцы происшествия допрошены. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее стало известно, что оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю установили всех участников конфликта и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Пятеро из них оказались гражданами одной из стран Центральной Азии и находились на территории РФ незаконно.Ленинский районный суд в отношении четверых иностранцев принял решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа неизвестных избила подростка в парке СевастополяИзбиение подростка в Севастополе – Бастрыкин поставил дело на контрольВ Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши
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РИА Новости Крым
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, севастополь, новости крыма, происшествия, нелегальные мигранты, мигранты
Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе

За избиение подростка в Севастополе под стражу взят гражданин Таджикистана

16:30 13.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Мигрант взят под стражу за избиение подростка в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
"По подозрению в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему задержан 20-летний гражданин Республики Таджикистан, безработный, незаконно находящийся на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В отношении мигранта следователями СК расследуется уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ).
В Следкоме напомнили, что ранее в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о причинении побоев юноше группой лиц на территории Комсомольского парка им. Марии Байды Севастополя.
Процессуальная проверка с установлением всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к конфликту, была организована по указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.
Потерпевший, участники и очевидцы происшествия допрошены. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю установили всех участников конфликта и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Пятеро из них оказались гражданами одной из стран Центральной Азии и находились на территории РФ незаконно.
Ленинский районный суд в отношении четверых иностранцев принял решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в центр временного содержания иностранных граждан.
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