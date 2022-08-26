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Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва
Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, раненый в результате взрыва рядом с оздоровительным центром, скончался. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T17:01
2022-08-26T17:01
запорожская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, раненый в результате взрыва рядом с оздоровительным центром, скончался. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.По информации местных властей, основной версией следствия является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя."Преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", - добавили в администрации.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-berdyanske-progremel-vzryv-est-postradavshiy-1124305852.html
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запорожская область, происшествия, новости
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва

Раненый при взрыве замначальника ГАИ Бердянска скончался от травм

17:01 26.08.2022
 
© Фото : официальный Telegram-канал мэрии города БердянскаПоследствия взрыва у оздоровительного центра "Криворожский горняк" в Бердянске
Последствия взрыва у оздоровительного центра Криворожский горняк в Бердянске
© Фото : официальный Telegram-канал мэрии города Бердянска
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, раненый в результате взрыва рядом с оздоровительным центром, скончался. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.
"По уточненной информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". За забором находится спортивная площадка, на которой, по счастливой случайности, в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там", - рассказали в администрации.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
15:34
В Бердянске прогремел взрыв, есть пострадавший
По информации местных властей, основной версией следствия является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя.
"Преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", - добавили в администрации.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Запорожская областьПроисшествияНовости
 
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