https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва
Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, раненый в результате взрыва рядом с оздоровительным центром, скончался. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T17:01
2022-08-26T17:01
2022-08-26T17:01
запорожская область
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124308621_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_44f2e4cabfd4f00edc0fef7196d1b15e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, раненый в результате взрыва рядом с оздоровительным центром, скончался. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.По информации местных властей, основной версией следствия является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя."Преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", - добавили в администрации.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-berdyanske-progremel-vzryv-est-postradavshiy-1124305852.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124308621_143:0:1104:721_1920x0_80_0_0_56caecec9e5b545d2bd3fae54a8f0469.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия, новости
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва
Раненый при взрыве замначальника ГАИ Бердянска скончался от травм
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, раненый в результате взрыва рядом с оздоровительным центром, скончался. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.
"По уточненной информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". За забором находится спортивная площадка, на которой, по счастливой случайности, в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там", - рассказали в администрации.
По информации местных властей, основной версией следствия является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя.
"Преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", - добавили в администрации.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.