https://crimea.ria.ru/20220826/zamnachalnika-gai-berdyanska-umer-ot-raneniy-posle-vzryva-1124308651.html

Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва

Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений после взрыва

Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, раненый в результате взрыва рядом с оздоровительным центром, скончался. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T17:01

2022-08-26T17:01

2022-08-26T17:01

запорожская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, раненый в результате взрыва рядом с оздоровительным центром, скончался. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.По информации местных властей, основной версией следствия является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя."Преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", - добавили в администрации.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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запорожская область, происшествия, новости